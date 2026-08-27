Indecopi se pronunció sobre la medida cautelar a favor de Gremco en caso Universitario

Indecopi finalmente se pronunció sobre la medida cautelar concedida por el Poder Judicial a favor de Gremco, que ordena levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal de Universitario de Deportes. La entidad dio a conocer su postura siete días después de conocerse la decisión judicial que podría modificar el escenario administrativo del cuadro crema.

Indecopi se pronunció sobre la medida cautelar del Poder Judicial a favor de Gremco en caso Universitario

La resolución judicial generó incertidumbre en torno al futuro del proceso concursal de Universitario, pues abre nuevamente la posibilidad de que Gremco pueda retornar al procedimiento que se desarrollaba antes de la entrada en vigencia de la Ley 31279. Ante este panorama, la atención quedó centrada en conocer qué acciones tomaría Indecopi frente al mandato emitido por el Poder Judicial.

Indecopi se pronunció sobre el caso entre Universitario y Gremco

A través de un comunicado, el organismo confirmó que ya tiene conocimiento de la medida cautelar y explicó que sus áreas correspondientes se encuentran analizando sus alcances. “Ante la medida cautelar otorgada por el Poder Judicial a favor de Gremco Corp S.A.C. que dispone el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal del Club Universitario de Deportes, el Indecopi informa que las secretarías técnicas de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) y de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) han tomado conocimiento de dicha decisión judicial”.

Indecopi evaluará qué decisión tomar tras la medida cautelar a favor de Gremco en caso Universitario

Asimismo, Indecopi aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre los siguientes pasos que se adoptarán, debido a que el mandato judicial debe ser revisado por los órganos competentes. “Actualmente, el citado mandato judicial se encuentra en evaluación ante los órganos resolutivos correspondientes, en el marco de sus competencias y en el irrestricto respeto a la independencia de sus decisiones, de acuerdo con la ley. Debido a ello, la institución no puede emitir pronunciamiento alguno, ni brindar detalles”, sentenciaron el jueves 27 de agosto del 2026.

De esta manera, Indecopi confirmó que recibió la orden emitida por el Poder Judicial, pero por ahora evitó adelantar una postura sobre sus efectos. La institución deberá culminar la evaluación correspondiente antes de determinar qué ocurrirá con el procedimiento concursal de Universitario y la situación de Gremco.