Alineaciones Universitario vs UTC: el once de Héctor Cúper para quedarse con los tres puntos

Universitario de Deportes visitará a UTC por la fecha número 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los merengues deben sumar de a tres para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, pero frente tendrán al cuadro cajamarquino que quiere salir de los últimos lugares del acumulado. Por ello, a continuación te brindamos las posibles oncenas iniciales de Héctor Cúper y Cristian Paulucci.

Posible alineación de Universitario

Los cremas son líderes del campeonato nacional junto a Deportivo Garcilaso, por lo que su director técnico ha encontrado el equipo ideal. A ello se le debe sumar que Gianluca Lapadula anda con la 'mecha' encendida y anota en cada jornada que disputa, por lo que sin duda formará parte del once inicial junto a Álex Valera.

Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Juan Requena, Adrián Quiroz, Piero Quispe, Andy Polo, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula .

Universitario es líder del Torneo Clausura.

Posible alineación de UTC

Por su parte, Cristian Paulucci sabe muy bien que necesita conseguir una victoria en condición de local para buscar salir de la zona de descenso. Motivo por el cual mandará a su mejor oncena para dar el batacazo ante Universitario de Deportes en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Ricardo Bettocchi; Gilmar Paredes, Luis Garro, Bruno Duarte; Arquímedes Figuera, Dylan Caro, Marcos Lliuya, Joshua Cantt, David Camacho; Abdiel Arroyo y Adolfo Muñoz.

UTC necesita salir del descenso.

¿A qué hora juega Universitario vs. UTC y dónde ver el partido?

El partido entre Universitario de Deportes vs. UTC por la Liga 1 2026 se realizará este sábado 29 de agosto desde las 3.30 p. m. de Lima, Perú. Este encuentro contará con transmisión exclusiva de L1 MAX, canal que estará disponible en DirecTV y Movistar TV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el compromiso totalmente online en DGO y Movistar Play.