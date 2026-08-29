Universitario sufre cuatro bajas confirmadas para el partido ante UTC por el Torneo Clausura

Universitario de Deportes está enfocado en poder conseguir la mayor cantidad de triunfos posible para acercarse al título del Torneo Clausura 2026. El siguiente desafío de los cremas será ante UTC en Cajamarca por la fecha 7 y se confirmó que deberán asumir la ausencia de cuatro destacados jugadores para este duelo.

PUEDES VER: Indecopi se pronunció sobre la medida cautelar a favor de Gremco en caso Universitario

Universitario sufre cuatro bajas confirmadas para el partido ante UTC

La escuadra merengue es consciente de que debe seguir en la senda del triunfo para mantenerse en el liderato del campeonato. Por ello, anunciaron su lista de convocados para enfrentar a UTC y se hizo llamativa la ausencia de cuatro figuras del plantel. Se trata de los jugadores José Rivera, Jordan Guivin, Bryan Reyna y Aldo Corzo.

El 'Tunche' ha ido perdiendo protagonismo en el plantel a lo largo de la temporada y, pese a que en algún momento fue considerado uno de los principales revulsivos del equipo, ya suma su segunda exclusión consecutiva de la lista de convocados. Por su parte, Guivin también ha perdido terreno en el esquema de Héctor Cúper y está próximo a cumplir un mes sin poder sumar minutos con Universitario.

José Rivera y Jordan Guivin no fueron considerado para enfrentar a UTC

Asimismo, Bryan Reyna continúa sin entrar en los planes del comando técnico y, pese a encontrarse en óptimas condiciones físicas, acumula varios meses sin ser considerado en las convocatorias. El 'Picante' había llegado como uno de los fichajes más destacados para la temporada, pero su aporte ha sido limitado.

Finalmente, Aldo Corzo también quedó fuera de la consideración para este partido y le cedió su lugar a Anderson Santamaría. El referente crema atraviesa una de sus temporadas más discretas con Universitario, pues apenas ha disputado cinco encuentros.

Edison Flores fue considerado para el duelo ante UTC

Si bien hay algunas ausencias, Edison Flores volvió a entrar en la lista de convocados. El 'Orejas' ha sido uno de los jugadores más señalados por los hinchas a lo largo de la temporada, por lo que tendrá que aprovechar la oportunidad para apaciguar las críticas.