Jairo Concha calienta la previa del Universitario vs UTC: "Esperamos traernos el triunfo"

Universitario de Deportes enfrenta este sábado 29 de agosto a su similar de UTC en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Los cremas llegan con la consigna de sacar un resultado que les permita mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. En ese sentido, Jairo Concha, volante crema, se pronunció en la previa de este duelo y dejó clara su postura respecto al resultado que buscan esta tarde.

Jairo Concha, volante de Universitario, calentó la previa del duelo ante UTC

En declaraciones a la prensa desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el mediocampista crema aseguró que están en la obligación de llevarse los tres puntos en todos sus partidos y su visita a Cajamarca no será la excepción. Asimismo, señaló que el mal momento que atraviesa UTC puede ser un factor clave para hacerse con la victoria en calidad de visitante.

"Nosotros vamos enfocados en traernos el triunfo allá, así que, mañana (hoy) esperamos hacer las cosas bien y que se nos de el triunfo. Creo que nunca se puede ceder, estando en la 'U' tenemos que ir a buscar ganar todos los partidos y esta no va a ser la excepción. Esperamos que mañana se nos den las cosas y traernos el triunfo", manifestó Concha antes de partir rumbo a Cajamarca junto a la delegación crema.

De esta forma, Jairo Concha aseguró que el equipo se mantiene enfocado en su lucha por concretar el ansiado tetracampeonato nacional y descartó que la disputa legal entre la directiva y Gremco tenga influencia en la parte futbolística.

Universitario vs UTC: ¿A qué hora juegan y cómo llegan ambos equipos?

Recordemos que Universitario vs UTC se batirán a duelo HOY, sábado 29 de agosto desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por Héctor Cúper llegan a este compromiso tras golear en la fecha pasada a Los Chankas por 3-0, resultado que les permitió compartir el primer lugar del Clausura junto a Deportivo Garcilaso, ambos con 13 puntos.

Universitario se enfrenta a UTC por la Liga 1

En tanto, el 'Gavilán del Norte' viene de caer por 3-1 ante Comerciantes Unidos y se mantiene en el fondo de la tabla acumulada con apenas 10 puntos, casi sin posibilidades de salvar la categoría.