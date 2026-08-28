Universitario vs. UTC por Torneo Clausura 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Universitario vs. UTC se enfrentan este sábado 29 de agosto, desde el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Universitario vs. UTC: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el partido de Universitario vs. UTC, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 2.30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos: 4.30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 2.30 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5.30 p. m.

Universitario y UTC chocan por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

¿Dónde ver Universitario vs. UTC?

Si deseas ver EN VIVO ONLINE el partido entre Universitario y UTC, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Universitario vs. UTC por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1

Será la segunda vez en este 2026 que Universitario y UTC se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1, el conjunto merengue tiene 13 puntos y comparte el primer lugar con Deportivo Garcilaso, mientras que el elenco cajamarquino solo tiene el objetivo de salir del último puesto del acumulado para no descender.

Universitario de Deportes, luego de golear a los Chankas y superarlo en la tabla acumulada de la Liga 1, parte como favorito debido a que hace dos fechas fue a Cajamarca y obtuvo un triunfo. Por su parte, UTC no sabe lo que es ganar en el Torneo Clausura y, además, viene de sufrir una dolorosa eliminación en penales contra Alianza Atlético por la Copa de la Liga Caliente.