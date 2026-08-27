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Alianza Lima y los resultados que necesita para ser líder en la fecha 7 del Torneo Clausura

Los blanquiazules se encuentran en la tercera casilla, pero pueden quedar como únicos líderes si se dan algunos de estos resultados.

Gary Huaman
Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura.
Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura. | Foto: Alianza Lima
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Desde este viernes 28 al domingo hasta el lunes 31 de agosto se realizará la séptima fecha del Torneo Clausura. Competencia que tiene a Deportivo Garcilaso y Universitario colíderes con 13 unidades, mientras que Alianza Lima se encuentra en la tercera casilla con 12 puntos.

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Precisamente este fin de semana, el equipo de Pablo Guede recibirá al Pedacito del Cielo en el Estadio Alejandro Villanueva en un vibrante encuentro que promete muchas emociones y los íntimos tienen la oportunidad perfecta para tumbarse a un rival directo en la pelea por el Torneo Clausura.

Sin embargo, este no será el único resultado que necesita a favor, pues aparte de los tres puntos ante Deportivo Garcilaso, Alianza Lima deberá esperar a que Universitario empate o pierda en su visita a Cajamarca cuando juegue contra UTC.

Si es que los blanquiazules logran derrotar al cuadro cusqueño, sumarán 15 puntos y le sacarán dos de diferencia a Garcilaso. En cuanto a Universitario, si empatan sumarán 14 unidades y si pierden, se quedan con 12, por lo que los victorianos podrían sonreír este fin de semana.

Alianza Lima es el único club invicto en el Torneo Clausura. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima es el único club invicto en el Torneo Clausura. Foto: Alianza Lima

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

PuestosClubPJDFPuntos
1Deportivo Garcilaso6613
2Universitario6413
3Alianza Lima6412
4Sport Boys6611
5Melgar6411
6Sporting Cristal6310
7Atlético Grau6210
8Alianza Atlético6010
9Cusco FC629
10Comerciantes Unidos628
11Juan Pablo II628
12CD Moquegua607
13Sport Huancayo6-27
14Los Chankas6-67
15FC Cajamarca6-44
16Cienciano6-74
17ADT6-82
18UTC*6-8-3

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El duelo entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se jugará este sábado 29 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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