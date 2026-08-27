Alianza Lima y los resultados que necesita para ser líder en la fecha 7 del Torneo Clausura

Desde este viernes 28 al domingo hasta el lunes 31 de agosto se realizará la séptima fecha del Torneo Clausura. Competencia que tiene a Deportivo Garcilaso y Universitario colíderes con 13 unidades, mientras que Alianza Lima se encuentra en la tercera casilla con 12 puntos.

Precisamente este fin de semana, el equipo de Pablo Guede recibirá al Pedacito del Cielo en el Estadio Alejandro Villanueva en un vibrante encuentro que promete muchas emociones y los íntimos tienen la oportunidad perfecta para tumbarse a un rival directo en la pelea por el Torneo Clausura.

Sin embargo, este no será el único resultado que necesita a favor, pues aparte de los tres puntos ante Deportivo Garcilaso, Alianza Lima deberá esperar a que Universitario empate o pierda en su visita a Cajamarca cuando juegue contra UTC.

Si es que los blanquiazules logran derrotar al cuadro cusqueño, sumarán 15 puntos y le sacarán dos de diferencia a Garcilaso. En cuanto a Universitario, si empatan sumarán 14 unidades y si pierden, se quedan con 12, por lo que los victorianos podrían sonreír este fin de semana.

Alianza Lima es el único club invicto en el Torneo Clausura. Foto: Alianza Lima

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Puestos Club PJ DF Puntos 1 Deportivo Garcilaso 6 6 13 2 Universitario 6 4 13 3 Alianza Lima 6 4 12 4 Sport Boys 6 6 11 5 Melgar 6 4 11 6 Sporting Cristal 6 3 10 7 Atlético Grau 6 2 10 8 Alianza Atlético 6 0 10 9 Cusco FC 6 2 9 10 Comerciantes Unidos 6 2 8 11 Juan Pablo II 6 2 8 12 CD Moquegua 6 0 7 13 Sport Huancayo 6 -2 7 14 Los Chankas 6 -6 7 15 FC Cajamarca 6 -4 4 16 Cienciano 6 -7 4 17 ADT 6 -8 2 18 UTC* 6 -8 -3

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El duelo entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se jugará este sábado 29 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max.