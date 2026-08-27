Franco Navarro Jr. dejó contundente mensaje sobre el caso Kevin Quevedo: "El tema se superó"

Alianza Lima es uno de los principales candidatos a llevarse el título de la Liga 1 2026, ya que se hizo con el Torneo Apertura y marcha en los primeros puestos del Clausura. Para conseguirlo debe tener a su plantel 100% comprometido, y en esa línea hace poco hubo dudas respecto a la actitud de Kevin Quevedo.

Como muchos saben, el delantero nacional no venía siendo tomado en cuenta por Pablo Guede y el mismo entrenador dijo que debía disculparse si quería volver a sumar minutos. Por ello, recientemente se filtró que pidió perdón a sus compañeros y al comando técnico blanquiazul, y aseguró que no volverá a fallarles.

Bajo esa premisa, ahora Franco Navarro Jr., gerente deportivo de Alianza Lima, brindó declaraciones para el programa Fútbol Satélite, donde contó cómo ha evolucionado el caso Kevin Quevedo en los últimos días. Recordemos que los íntimos atraviesan un momento clave en la Liga 1 2026.

“Tiene contrato hasta finales del 2027. Nosotros tomamos en un momento medidas internas correctivas, incluso Pablo (Guede) lo declaró. El tema se superó. Es un jugador que valoramos y nos encanta”, indicó para el mencionado medio.

Franco Navarro Jr. lleva año y medio en Alianza Lima.

Trayectoria de Kevin Quevedo