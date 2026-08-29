Revelan el motivo de la ausencia de Bryan Reyna en Universitario: "No se gana la oportunidad"

Universitario enfrenta este sábado 29 de agosto a UTC de Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. El plantel crema visitará el estadio Héroes de San Ramón y no contará con la presencia de Bryan Reyna, quien nuevamente fue dejado de lado por el profesor Héctor Cúper. Pese a que llegó como flamante refuerzo, el exjugador de Alianza Lima y Belgrano brilla por su poca o nula presencia en el primer equipo merengue.

¿Por qué Bryan Reyna no juega en Universitario de Deportes?

Según información del periodista Renzo Obregón para el programa 'Zona Mixta', el atacante de 28 años no viene cumpliendo con las expectativas del profesor Cúper para ser considerado en los encuentros del conjunto estudiantil por el Torneo Clausura. En ese sentido, precisó que otros nombres como los de Adrián Quiroz o el propio Piero Quispe han ido ganando mayor peso y relevancia dentro del grupo de jugadores que maneja el comando técnico.

"La pregunta fue clara y Cúper también fue claro, dijo que cada jugador tiene que ganarse el puesto, eso habla que si bien Reyna está para jugar, no es de la elección o no es del predilecto de Héctor Cúper, hablando futbolísticamente. Creo que hay otros nombres que en este momento están por encima del rendimiento de Reyna y en los trabajos diarios, como dio a entender el técnico argentino, todavía no se gana la oportunidad de poder alternar al menos algunos minutos", informó.

Números de Bryan Reyna con Universitario

El presente de Bryan Reyna con casaquilla de Universitario es sumamente irregular. En la presente temporada, el extremo solo ha disputado un total de 9 partidos, 7 por la Liga 1 y dos por Copa Libertadores. Hasta el momento, no ha marcado goles con el conjunto de Ate.

Vale resaltar que su última aparición con la 'U' fue el pasado 30 de mayo, en la victoria por 2-1 sobre Sport Huancayo en el Estadio Monumental, por la fecha 17 del Torneo Apertura. El jugador aún no ha hecho su debut en el Clausura y deberá esperar a ser considerado en las siguientes fechas, pues para el encuentro de este sábado frente a UTC tampoco fue convocado.