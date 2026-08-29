Edison Flores dio rotunda opinión sobre enfrentar a UTC en Cajamarca: "Plaza difícil"

Edison Flores, volante y referente de Universitario de Deportes, se pronunció en la previa del partido frente a UTC de Cajamarca, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El mediocampista crema dio sus impresiones sobre el rival de turno y sobre el escenario que les toca visitar para este compromiso, el cual se llevará a cabo en el Estadio Héroes de San Ramón.

¿Qué dijo Edison Flores sobre jugar contra UTC en Cajamarca?

En declaraciones a la prensa antes de viajar con la delegación crema, el popular 'Orejas' señaló que el equipo se mantiene enfocado en el objetivo de conseguir el ansiado tetracampeonato nacional y buscarán ratificar su buen momento en el Clausura con una victoria ante el 'Gavilán del Norte'. No obstante, reconoció las dificultades que conllevan hacer un buen partido en un escenario complicado como Cajamarca.

“El campeonato es largo así que, como dije, vamos partido a partido, tenemos una plaza importante que es Cajamarca y vamos a tratar de conseguir un buen resultado con un equipo que sabe a lo que juega. No podemos perder puntos, es fundamental que el equipo pueda estar conectado y concentrado en lo que quiere el día de mañana (hoy) para poder sacar un buen resultado. Sabemos que es una plaza difícil, un rival difícil, pero vamos a competir de la mejor manera”, manifestó.

Edison Flores y su regreso al primer equipo de la 'U'

Cabe precisar que Edison Flores viene siendo considerado nuevamente por el profesor Héctor Cúper, tras haber estado ausente durante cuatro jornadas consecutivas por decisión técnica. Su llamado en la fecha pasada ante Los Chankas llamó la atención y, tras esta nueva convocatoria para enfrentar a UTC, todo parece indicar que el futbolista de 32 años viene recuperando un espacio en la escuadra estudiantil.

Lista de Convocados de Universitario para enfrentar a UTC.

Universitario de Deportes vs. UTC por el Torneo Clausura 2026: Horario del partido

Vale resaltar que Universitario y UTC se batirán a duelo este sábado 29 de agosto desde las 3.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Héroes de San Ramón. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó al juez Jordi Espinoza como el encargado de impartir justicia en este partido, mientras que David Huamán estará a cargo del VAR.