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Entradas para Universitario vs UTC por el Torneo Clausura: precios, cómo y dónde comprar boletos

Universitario de Deportes se alista para su duelo contra UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, programado para el 29 de agosto en Cajamarca.

Antonio Vidal
Entradas para Universitario vs UTC por el Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/IG
Entradas para Universitario vs UTC por el Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/IG
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Universitario de Deportes se prepara para lo que será su partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 contra UTC, por la fecha 7. El compromiso, que se realizará en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, promete tener muchas emociones, por lo que los hinchas no querrán perderse el encuentro. Por ello, el diario Líbero te informa cómo y dónde adquirir las entradas para disfrutar de este espectáculo deportivo.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

PUEDES VER: Partidos Liga 1 2026: programación, horarios y dónde ver la fecha 7 del Torneo Clausura

Entradas Universitario vs UTC: ¿Dónde comprar?

Las entradas para el partido se podrán comprar por la página oficial de Teleticket. Cabe señalar que la boletería informa lo siguiente: Ingreso de menores: Todos pagan, tanto el menor como el adulto deben pagar su entrada, la cual debe ser para el mismo sector y ambos deben ubicarse juntos. Ingresan acompañados de un adulto responsable de su seguridad. Para su ingreso se podrá requerir la presentación del DNI de ambos.

Precios de las entradas para el Universitario vs UTC

Las entradas para este encuentro van desde los 30 soles. Esta es la relación de los precios de los diferentes sectores del estadio Héroes de San Ramón.

  • Butacas: S/ 100
  • Occidente General: S/ 70
  • Oriente General: S/ 50
  • Norte: S/ 30
  • Sur: S/ 30
Entradas Universitario vs UTC

Entradas Universitario vs UTC

¿Cuándo juega Universitario vs UTC?

Universitario de Deportes enfrentará a UTC este sábado 29 de agosto de 2026, desde la 3.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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