Gianluca Lapadula elogió a UTC en la previa del duelo con Universitario: "Gran rival"

Universitario de Deportes enfrentará este sábado 29 de agosto a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. A pocas horas del partido entre los cremas y el 'Gavilán del Norte', Gianluca Lapadula tomó la palabra y dio sus impresiones sobre este compromiso. En ese sentido, no dudó en elogiar al cuadro cajamarquino.

Gianluca Lapadula y su opinión sobre UTC en la previa del partido ante la 'U'

En declaraciones a la prensa previo al viaje a Cajamarca, Lapadula resaltó la importancia de ganar este duelo para mantenerse firmes en la lucha por el Torneo Clausura. Asimismo, el 'Bambino de Los Andes' calificó a su rival de turno como un gran rival, pese al complicado momento que atraviesa a nivel futbolístico por los resultados adversos y la resta de puntos por deudas.

"Trabajamos para ganar todos los partidos. Yo solo tengo palabras de agradecimiento (para el hincha de la ‘U’) y nada más, son increíbles. El equipo está bien enfocado y trabajando. (UTC) es un gran rival", fueron las palabras de ‘Lapagol’ antes de viajar a Cajamarca junto a la delegación estudiantil.

Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2026

Cabe precisar que Universitario y UTC de Cajamarca se batirán a duelo este sábado 29 de agosto desde las 3.30 p. m. (hora peruana). La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó al juez Jordi Espinoza como el encargado de impartir justicia en el Estadio Héroes de San Ramón.

Universitario de Deportes llega a este compromiso con la moral a tope, luego de golear a Los Chankas por un contundente 3-0, resultado que permitió a los de Ate escalar hasta el primer lugar de la tabla de posiciones, el cual comparte con Deportivo Garcilaso. Por su parte, UTC viene de caer por 3-1 frente a Comerciantes Unidos y permanece en el último lugar de la tabla acumulada, con muy pocas chances de evitar el descenso.