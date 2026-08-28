Figura de Universitario renunció a la selección peruana con conmovedor mensaje: "Nuevos rumbos"

Karla Ortiz, destacada jugadora de Universitario de Deportes, anunció su retiro de la selección peruana de vóley, un equipo que ha representado con orgullo durante más de dos décadas. La noticia llega tras su ausencia en la lista de convocadas para el Campeonato Sudamericano, que otorga tres cupos para el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con 34 años, Ortiz expresó su emoción y nostalgia al despedirse de la camiseta nacional. "Jamás imaginé que llegaría el día de despedirme de esta hermosa camiseta. Defender estos colores me trajo inmensas alegrías y también grandes aprendizajes en las tristezas", comentó la atleta, quien ha sido parte fundamental del equipo peruano desde el Mundial de Japón 2010.

Agradecimientos y reflexiones

En su emotivo mensaje, la voleibolista no solo reflexionó sobre su trayectoria, sino que también agradeció a sus compañeras y entrenadores. "Agradezco a cada entrenador por impulsar mi crecimiento deportivo y personal. Pero, sobre todo, agradezco a mis hermanas, amigas y compañeras por hacerme parte de ese sueño que construimos juntas día a día", afirmó Ortiz, resaltando la importancia del trabajo en equipo y la camaradería en el deporte.

Karla Ortíz se despidió de la selección peruana.

Un mensaje para el futuro

Antes de concluir su mensaje, Ortiz dejó un aliento a las futuras integrantes de la selección peruana. "Es momento de emprender nuevos rumbos. Eso sí, jamás duden de mi amor por el Perú y por este deporte que me dio todo. Cierro este mensaje con el corazón lleno: ¡Arriba Perú y vamos por ese mundial, las amo!", expresó, mostrando su inquebrantable pasión por el voleibol y su país.

Trayectoria de Karla Ortíz en el vóley