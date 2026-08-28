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Figura de Universitario renunció a la selección peruana con conmovedor mensaje: "Nuevos rumbos"
La voleibolista cierra un capítulo en su carrera tras no ser convocada por Antonio Rizola al Sudamericano de Río de Janeiro.
Karla Ortiz, destacada jugadora de Universitario de Deportes, anunció su retiro de la selección peruana de vóley, un equipo que ha representado con orgullo durante más de dos décadas. La noticia llega tras su ausencia en la lista de convocadas para el Campeonato Sudamericano, que otorga tres cupos para el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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Con 34 años, Ortiz expresó su emoción y nostalgia al despedirse de la camiseta nacional. "Jamás imaginé que llegaría el día de despedirme de esta hermosa camiseta. Defender estos colores me trajo inmensas alegrías y también grandes aprendizajes en las tristezas", comentó la atleta, quien ha sido parte fundamental del equipo peruano desde el Mundial de Japón 2010.
Agradecimientos y reflexiones
En su emotivo mensaje, la voleibolista no solo reflexionó sobre su trayectoria, sino que también agradeció a sus compañeras y entrenadores. "Agradezco a cada entrenador por impulsar mi crecimiento deportivo y personal. Pero, sobre todo, agradezco a mis hermanas, amigas y compañeras por hacerme parte de ese sueño que construimos juntas día a día", afirmó Ortiz, resaltando la importancia del trabajo en equipo y la camaradería en el deporte.
Karla Ortíz se despidió de la selección peruana.
Un mensaje para el futuro
Antes de concluir su mensaje, Ortiz dejó un aliento a las futuras integrantes de la selección peruana. "Es momento de emprender nuevos rumbos. Eso sí, jamás duden de mi amor por el Perú y por este deporte que me dio todo. Cierro este mensaje con el corazón lleno: ¡Arriba Perú y vamos por ese mundial, las amo!", expresó, mostrando su inquebrantable pasión por el voleibol y su país.
Trayectoria de Karla Ortíz en el vóley
- Inicios y Títulos Locales: Comenzó su carrera en el club Divino Maestro, con el cual conquistó la Liga Nacional Superior de Voleibol (LNSV) en 2010.
- Etapa en Regatas Lima: Tuvo un paso muy destacado por el Club Regatas Lima, donde fue campeona nacional en la temporada 2016 y pieza fundamental del equipo.
- Paso por Universitario: Más adelante en su carrera, se sumó a las filas de Universitario de Deportes para disputar la Liga Nacional.
- Experiencia Internacional: Jugó fuera del país en ligas como la de Israel (Hapoël Névé Shaanan) y Chile (Boston College).
- Compitió en el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2010 en Japón.
- Ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2013 y en los Juegos Odesur (Sudamericanos).
- Obtuvo múltiples medallas de bronce en el Campeonato Sudamericano de Voleibol.
- Logró el subcampeonato en la Copa Panamericana (2010) y en el Sudamericano (2015).
- Ha sido premiada como "Mejor Atacante de Punta" en torneos sudamericanos y reconocida como Jugadora Más Valiosa (MVP) en la Liga Peruana
¡Vamos al Circo!
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