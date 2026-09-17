Perú enfrenta a Paraguay en la Copa Davis 2026: programación, equipos y canal confirmado

La selección peruana de tenis se prepara para un emocionante encuentro contra Paraguay en la Copa Davis 2026, que se realizará en el Jockey Club de Lima. Con Ignacio Buse y Luis Horna al mando, el equipo busca asegurar su lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Las entradas para el evento ya están agotadas, lo que refleja la gran expectativa que genera este enfrentamiento.

El evento se desarrollará el viernes 18 y sábado 19 de setiembre, cuando los aficionados podrán disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel. Ignacio Buse, quien recientemente se consagró campeón en el ATP 250 Winston-Salem, lidera al equipo peruano junto a Juan Pablo Varillas, ambos en busca de llevar a Perú a la élite del tenis mundial.

"Tenemos toda la esperanza de sacar adelante esta serie y colocar a Perú en la órbita mundial. Es un sueño que queremos hacer realidad", expresó Buse durante la presentación del equipo. La emoción está en el aire y los seguidores del tenis están listos para apoyar a su selección.

Ignacio Buse declaró en la previa de la Copa Davis.

Perú vs Paraguay: ¿cuándo juegan por la Copa Davis 2026?

Los partidos de la serie comenzarán el viernes 18 de setiembre a las 4.00 p. m. (hora peruana), con los duelos de singles. El segundo día, el sábado 19 de setiembre, los encuentros iniciarán a las 2.00 p. m. y se disputarán tanto los partidos de singles como el duelo de dobles. El sorteo de los cruces se realizará en los próximos días, generando aún más expectativa entre los aficionados.

Perú vs Paraguay: equipos confirmados por la Copa Davis 2026

Perú: Ignacio Buse (35 ATP), Gonzalo Bueno (172 ATP), Juan Pablo Varillas (190 ATP), Alexander Merino (221 ATP), Arklon Huertas del Pino (234 ATP). Capitán: Luis Horna.

Ignacio Buse (35 ATP), Gonzalo Bueno (172 ATP), Juan Pablo Varillas (190 ATP), Alexander Merino (221 ATP), Arklon Huertas del Pino (234 ATP). Capitán: Luis Horna. Paraguay: Adolfo Daniel Vallejo (58 ATP), Martín Vergara (895 ATP), Hernando Escurra (1091 ATP), Álvaro Frutos (1622 ATP). Capitán: Paulo Carvallo.

¿Dónde ver el Perú vs Paraguay por la Copa Davis 2026?

La transmisión de la participación de Perú en la Copa Davis 2026 se verá en exclusiva a través del canal DSportsy la plataforma de streaming DGOpara toda Sudamérica.

