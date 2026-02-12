- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Atlético vs Barcelona
- Argentinos vs River Plate
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Perú vs. Paraguay por la Copa Davis: fechas y dónde se jugará la llave por el Grupo Mundial I
Tras el sorteo de la Copa Davis, se confirmó que Paraguay será el rival de Perú, el equipo nacional buscará un lugar en los Qualifiers 2027.
Se viene un gran año tenístico para los deportistas peruanos, más ahora que Ignacio Buse, nuestra 1era raqueta nacional, se encuentra en el TOP 100 del ranking mundial de la ATP. Con él como máxima figura, Perú enfrentará a Paraguay por la Copa Davis. El sorteo se realizó en Gran Bretaña y se confirmó que seremos locales.
Perú enfrentará a Paraguay por la Copa Davis 2026
Con Luis Horna como capitán, el equipo nacional buscará levantarse tras caer ante Alemania en condición de visita. Será de suma importancia ganar la llave a Paraguay, Perú tiene grandes nombres para llevarse la victoria. Jugadores como Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, los hermanos Huertas del Pino y hasta Alexander Merino podrían ser convocados.
Por el lado de Paraguay, su máxima estrella es Daniel Vallejo. El paraguayo se encuentra en el puesto 101 del ranking ATP y viene de ser la figura de su selección en la llave ante Rumania por la Copa Davis. Los otros jugadores de singles de Paraguay se encuentran fuera de los mejores 1000 tenistas del ranking. Este será un factor importante al disputar la llave.
Perú vs Paraguay por el Grupo Mundial I
Perú vs Paraguay: fechas y dónde se jugará
La próxima serie de Copa Davis se jugaría en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en el Estadio Hermanos Buse. La última vez que el equipo nacional disputó sus partidos en este estadio fue en la recordada llave frente a Portugal. Los partidos se jugarán entre el 18 al 20 de septiembre de este año, aún está por confirmar. La superficie es arcilla.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
d'Uchis Sweets & Cakes
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!
PRECIOS/ 79.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90