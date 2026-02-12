Perú vs. Paraguay por la Copa Davis: fechas y dónde se jugará la llave por el Grupo Mundial I

Se viene un gran año tenístico para los deportistas peruanos, más ahora que Ignacio Buse, nuestra 1era raqueta nacional, se encuentra en el TOP 100 del ranking mundial de la ATP. Con él como máxima figura, Perú enfrentará a Paraguay por la Copa Davis. El sorteo se realizó en Gran Bretaña y se confirmó que seremos locales.

PUEDES VER: Perú será sede del torneo de tenis senior más importante del mundo

Perú enfrentará a Paraguay por la Copa Davis 2026

Con Luis Horna como capitán, el equipo nacional buscará levantarse tras caer ante Alemania en condición de visita. Será de suma importancia ganar la llave a Paraguay, Perú tiene grandes nombres para llevarse la victoria. Jugadores como Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, los hermanos Huertas del Pino y hasta Alexander Merino podrían ser convocados.

Por el lado de Paraguay, su máxima estrella es Daniel Vallejo. El paraguayo se encuentra en el puesto 101 del ranking ATP y viene de ser la figura de su selección en la llave ante Rumania por la Copa Davis. Los otros jugadores de singles de Paraguay se encuentran fuera de los mejores 1000 tenistas del ranking. Este será un factor importante al disputar la llave.

Perú vs Paraguay por el Grupo Mundial I

Perú vs Paraguay: fechas y dónde se jugará

La próxima serie de Copa Davis se jugaría en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en el Estadio Hermanos Buse. La última vez que el equipo nacional disputó sus partidos en este estadio fue en la recordada llave frente a Portugal. Los partidos se jugarán entre el 18 al 20 de septiembre de este año, aún está por confirmar. La superficie es arcilla.