Perú será sede del torneo de tenis senior más importante del mundo

El torneo de tenis senior más importante del mundo se juega en el Perú. Más de 700 tenistas de diversos países, que en su momento fueron los más grandes exponentes a nivel internacional, participarán en esta competencia, que, en esta oportunidad, contaría con la presencia de tres figuras mundiales del fútbol y que ahora son apasionados del tenis.

Como desde su primera edición, en el año 2007, las instalaciones del centenario Club Terrazas de Miraflores son el escenario ideal para esta competencia calificada, desde el 2020, con en el Grado S1000 por la Federación Internacional de Tenis (ITF), por estar considerada entre los ocho mejores campeonatos de la categoría en el mundo.

.

Eduardo Lipari Zamorano, presidente del Club Terrazas y creador del Torneo Internacional de Tenis Seniors ITF Grado S1000 “Terrazas Ciudad de Miraflores”, recuerda que el certamen también brindará la oportunidad de alcanzar la excelencia a numerosos deportistas que por diferentes motivos no llegaron a ser profesionales. Sostiene que la constante práctica y, sobre todo, la participación en los diversos circuitos del exterior, ha provocado que logren un notable rendimiento en sus respectivas categorías, las mismas que van desde los 30 hasta los 85 años.

En su edición 19, se espera la participación de jugadores de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, Japón, México, Panamá, Países Bajos, Portugal, Suiza, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Perú entre otros, cuyos vencedores recibirán 100 puntos ITF en las modalidades de singles y dobles, de damas y varones, y dobles mixtos.

RONALDO, ZAMORANO Y FORLAN

En este 2026, existe una gran posibilidad que participe en este importante torneo el ex futbolistas brasileño Ronaldo Nazario, ganador de 3 Balones de Oro, un campeonato mundial y varios de títulos de clubes. Desde hace unos 4 años se dedica a la práctica del tenis profesional, su nueva pasión. "Creo que hoy amo más al tenis que al fútbol. Es increíble. No puedo ver partidos de fútbol enteros, pienso que es aburrido, pero puedo estar cinco horas mirando tenis. Es loco", admitió Ronaldo en la Gala Benéfica Anual Mouratoglou, en la academia del entrenador francés.

También llegaría a nuestro país para competir el ex goleador de la selección chilena, Ivan “Bam Bam” Zamorano, junto a Diego Forlan, ex delantero del seleccionado uruguayo, quien en otras oportunidades ya ha participado en el Torneo Internacional de Tenis Seniors ITF Grado S1000 “Terrazas Ciudad de Miraflores”.

CANCHAS DE PRIMERA

Eduardo Lipari Zamorano, presidente del Club Terrazas, resalta que la institución cuenta con una moderna infraestructura deportiva que desde el 2007 permite el desarrollo exitoso del Torneo Internacional de Tenis Senior. Cuenta con 10 canchas individuales con superficie de ladrillo, con excelente iluminación, preparadas dentro de los estándares internacionales. Anualmente se organizan torneos con modalidades variadas: menores, mayores, interclubes, torneos Nacionales e Internacionales, los cuales cuentan con el apoyo de sus más de 3,500 socios, así como invitados nacionales e internacionales.

Recordemos que el Club Tennis Las Terrazas Miraflores es una institución tutelar del distrito de Miraflores, cuyas actividades deportivas, sociales, culturales y de proyección a la colectividad le ha permitido convertirse en uno de los más tradicionales e importantes centros de esparcimiento del país.