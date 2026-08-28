Christian Ramos tuvo rotundo comentario sobre goles de Gianluca Lapadula: "Ninguno lo marca"

El buen momento goleador de Gianluca Lapadula en Universitario de Deportes ha sido clave para que el cuadro crema vuelva a meterse de lleno en la pelea por el Torneo Clausura 2026, dejando atrás un primer semestre marcado por resultados irregulares.

Tras el encuentro entre Los Chankas, el ‘Bambino’ fue protagonista de la jugada que terminó definiendo el partido, luego de recibir una falta dentro del área por parte del argentino Héctor González. Sobre esta acción, Christian Ramos se pronunció en el programa de YouTube 'La Jugada Good' y analizó la polémica jugada, además del rendimiento de la defensa rival.

Christian Ramos cuestionó arranque goleador de Gianluca Lapadula

Christian Ramos fue contundente al analizar el desempeño de la defensa de Los Chankas en la jugada que terminó con el segundo gol de Gianluca Lapadula.

“No es joda, pero no sé. No es desmerecer, pero, ¿son cinco centrales y ninguno lo marca? Yo soy técnico y me vuelvo loco, me pongo como el técnico de Cienciano”, fueron las palabras del exjugador de la Selección Peruana.

“¿Ahora entiendes a todos tus técnicos? Obviamente (risas). Ahora los entiendo y digo ‘felizmente conmigo nunca pasó eso’ (risas)”. Ramos hizo énfasis en el desconcierto táctico: “¿Que el delantero esté solo? Mira cuántos son, son seis. Yo como técnico analizo a mi equipo y digo ‘cómo me va a hacer un solo jugador contra seis?’ ¡No seas malo!”, complementó.