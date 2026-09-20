Carlos Zambrano arremetió contra la hinchada de Melgar tras insultos en partido con Boys: "Ignorancia"

Sport Boys logró rescatar un punto valioso al empatar 1-1 con Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, resultado que lo mantiene en la lucha por el Torneo Clausura, en un partido que se vio marcado por la actitud de la hinchada rojinegra con Carlos Zambrano, a quien no dudaron en insultar y recordarle la denuncia en su contra por presunto abuso en agravio de una mujer cuando formaba parte de Alianza a inicio de temporada.

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Carlos Zambrano y su dura respuesta a la hinchada de Melgar

A su llegada a Lima, el 'Káiser' no dudó en responder a los aficionados del 'Dominó', a quienes calificó de 'ignorantes' por la cantidad de improperios y calificativos que tuvieron para con su persona durante el duelo por la fecha 10 del Clausura. No obstante, el zaguero central aseguró que la actitud de los hinchas en Arequipa no lo afectó en lo absoluto.

“Muy tranquilo, la verdad. Sé que es parte del folclore del fútbol, que no debería pasar pero son cosas que pasan. Así que lo tomo de la mejor manera. Lo he dicho muchas veces, a mí no me mueve nada (el tema de la denuncia), es la ignorancia de la gente que sin saber (habla), pero bueno, es parte de”, manifestó el defensor de la 'Misilera'.

Sport Boys empató con Melgar por la fecha 10 del Clausura

¿Qué pasó con Carlos Zambrano y la hinchada de Melgar?

Todo ocurrió en el minuto 87 del partido, cuando el exjugador de Alianza Lima y Schalke 04 se tiró al suelo aquejando una dolencia. La hinchada comenzó a recriminar dicha acción acusándolo de hacer tiempo. En otro momento, Zambrano se puso de pie e inició una discusión con Leonel González, situación que irritó aún más a los aficionados del ‘Dominó’, que procedieron a insultarlo y recordarle su escandalosa salida de Alianza Lima por los motivos ya conocidos.

Carlos Zambrano discutió con Leonel González durante el Boys vs Melgar

Al respecto, Christian Cueva empezó a señalar a la tribuna para pedirle al árbitro que tome cartas en el asunto, pero su reclamo no fue atendido. Finalmente, el partido se reanudó y el marcador terminaría justo como quedó en el primer tiempo. Recordemos que Jhonny Vidales y Nicolás Da Campo marcaron los goles para sus respectivas escuadras.