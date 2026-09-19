Más allá del Alianza Lima vs Universitario: ¿Cuáles son los clásicos del fútbol peruano?

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizan el clásico más importante del fútbol peruano, para muchos el único. No obstante, lo cierto es que hay varios compromisos de esta especie a lo largo del Perú debido a la rivalidad que tienen algunos clubes, ya sea por historia o por pertenecer al mismo departamento.

Dejando de lado el encuentro entre blanquiazules y merengues, hay varios duelos con mucha tradición en nuestro balompié. A continuación, te presentamos varios que perduran hasta la actualidad y también algunos que desaparecieron con el pasar de los años.

Alianza Lima y Universitario no son el único clásico del Perú.

Clásicos del fútbol peruano

Cienciano vs Melgar: conocido como el 'clásico del sur' debido a que ambos son los clubes más representativos de dicho sector del Perú, además de tener hinchadas sumamente orgullosas por lo importante que son sus ciudades, Cusco y Arequipa.

Alianza Lima/Universitario vs Sporting Cristal: debe ser el segundo partido con mayor importancia del fútbol peruano. Ya sea Alianza Lima o Universitario, cuando uno se enfrentan al tercer grande de nuestro balompié las hinchadas se paralizan. También es conocido como 'clásico moderno'.

Alianza Lima vs Sport Boys: llamado también el 'clásico Lima-Callao', es una de las rivalidades más antiguas y con más pasión debido a lo que significa cada club para sus respectivas ciudades. Los rosados consideran más este enfrentamiento que contra la 'U' o los del Rímac.

Carlos Mannucci vs César Vallejo: el 'clásico trujillano' es relativamente nuevo por la cantidad de años que tiene César Vallejo, pero enfrenta a los dos equipos más importantes de Trujillo. Un histórico como Mannucci y un elenco que en lo que va del siglo tuvo más presencia en Liga 1. Hoy ambos juegan el ascenso.

Cienciano vs Deportivo Garcilaso: otro de los enfrentamientos más antiguos e importantes del Perú. Enfrenta a los dos equipos más emblemáticos del Cusco, aunque el 'Papá' normalmente es favorito gracias a sus dos títulos internacionales.

Alianza Atlético vs Atlético Grau: el famoso 'clásico del norte'. Este duelo enfrenta a los dos equipos más importantes de Piura y ha ganado mayor popularidad en los últimos años con los reñidos duelos que han protagonizado tanto jugadores como hinchadas.

Clásicos desaparecidos del Perú

Alianza Lima vs Atlético Chalaco: antes de que naciera Universitario, este era el clásico más importante del país y el que movía masas. La rivalidad es más que clara, Lima vs Callao.

Sport Boys vs Atlético Chalaco: otro clásico hoy extinto, ya que el segundo club en cuestión dejó de existir. No obstante, en su momento fue el duelo más importante del Callao por enfrentar a sus equipos más emblemáticos.

Lima Cricket vs Ciclista Lima: si bien quizá no es considerado un clásico por los hinchas, se trata de la rivalidad más antigua del fútbol peruano. El primer club nombrado fue fundado en 1859, mientras que el segundo en 1896. Hoy en día ambos clubes han desaparecido.