Equipo en su punto: Héctor Cúper confía en la evolución de Universitario en Cajamarca

Universitario llega a Cajamarca con el equipo en su punto y la confianza de Héctor Cúper para conseguir un nuevo triunfo. El técnico argentino apuesta por la evolución de sus dirigidos y por mantener la línea mostrada en sus últimas presentaciones.

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la 'U' mantendrá el esquema 3-5-2, una fórmula que le ha permitido encontrar equilibrio y solidez en sus últimos partidos. Los cremas llegan motivados tras la goleada ante Los Chankas y saben que una victoria esta tarde les permitirá seguir firmes en lo más alto del Torneo Clausura.

Cúper también apuesta por la continuidad de un equipo que viene mostrando buenas señales. El entrenador confía en que sus jugadores mantengan la intensidad, el orden y la contundencia que han caracterizado al cuadro merengue en sus recientes actuaciones.

Al frente estará UTC, un rival que buscará hacerse fuerte en casa y con el respaldo de su gente. El conjunto cajamarquino intentará aprovechar las condiciones de su localía para complicar a una 'U' que sabe que no tendrá un partido sencillo.

Para este compromiso, Cúper tendría definido el siguiente once: Romero; Di Benedetto, Riveros, Fara; Requena, Concha, Quiroz, Inga, Polo; Valera y Lapadula. El técnico argentino mantendría así la base que viene de golear a Los Chankas, con la dupla Valera-Lapadula en ataque.