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Leandro Sosa reveló el estado emocional de Barcos tras fallecimiento de su mamá: "Días complicados"

El volante uruguayo se solidarizó con su compañero de equipo y dio detalles sobre cómo se encuentra el 'Pirata'.

Antonio Vidal
Leandro Sosa reveló el estado emocional de Barcos tras fallecimiento de su mamá. Foto: composición Líbero/Entre Bolas
Leandro Sosa reveló el estado emocional de Barcos tras fallecimiento de su mamá. Foto: composición Líbero/Entre Bolas
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Hace unos días se confirmó el sensible fallecimiento de la madre de Hernán Barcos, una noticia que generó diversas muestras de solidaridad dentro del plantel de Sporting Cristal. Tras la victoria por 3-1 sobre Atlético Grau, Leandro Sosa fue consultado por la situación que atraviesa el delantero argentino.

El mediocampista uruguayo expresó su respaldo al 'Pirata' y se solidarizó con él por este difícil momento personal. Cabe recordar que Barcos no fue convocado para el duelo ante el cuadro piurano debido al reciente fallecimiento de su madre.

Sporting Cristal vs ADT por la Copa de la Liga 2026. Foto: composición Líbero/IG

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Leandro Sosa reveló el estado emocional de Hernán Barcos

Ante la consulta sobre su compañero, el jugador de 32 años, Sosa expresó que Barcos ha pasado días complicados, pero aseguró que desde la institución celeste estarán disponibles para manifestarle su apoyo ante esta triste situación.

"Obviamente él es importante para nosotros. Ha pasado unos días complicados, pero nosotros, desde nuestro lado, tratar de darle nuestro apoyo, estar cerca de él. Sabemos que es un tema complicado, delicado, que hay que tratar de superarlo de la manera que menos duela", declaró en conversación con los medios.

Leandro Sosa habló sobre Hernán Barcos

Leandro Sosa habló sobre Hernán Barcos

Leandro Sosa sobre la pelea en el Torneo Clausura

En otro momento, el futbolista uruguayo se refirió al actual momento de Sporting Cristal en el Torneo Clausura. Sosa reconoció que son conscientes de la posición que ocupan en la tabla acumulada y de la distancia que mantienen respecto a los primeros lugares, aunque aseguró que el plantel mantiene intacta la ilusión de luchar por el título.

"Nosotros con esta camiseta siempre tenemos que asumir esa responsabilidad. Obviamente somos conscientes de que estamos bastante relegados en la tabla acumulada, pero nuestras aspiraciones son tratar de ganar el Clausura y llegar a las semifinales de esa manera", expresó.

Asimismo, Sosa reconoció que los rimenses no dependen únicamente de sus propios resultados para alcanzar el objetivo. No obstante, aseguró que el equipo seguirá dando el máximo en cada partido para mantenerse en la pelea y buscar cumplir con sus metas en el campeonato. "Lamentablemente no dependemos de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es tratar de hacerlo de la mejor manera. Tenemos muy poco margen de error, así que hay que tratar de ganar los partidos; y sobre todo por la forma en que estamos ganando, creo que nos sentimos cómodos".

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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