Franco Velazco respondió a Bryan Reyna tras quejarse por su poca participación en la 'U': "Plenitud física"

Universitario cayó goleado por 4-0 en su visita a Deportivo Garcilaso por la fecha diez del Torneo Clausura, en un partido que marcó el regreso de Bryan Reyna al primer equipo tras meses de ausencia. Más allá del resultado adverso, la atención se centró en las polémicas declaraciones del futbolista, quien calificó de injusta su situación en el club y los pocos minutos que le dan para jugar en la Liga 1. Al respecto, Franco Velazco, administrador de la 'U', no fue ajeno a las palabras del ‘Picante’ y respondió de manera contundente, explicando la postura del club sobre el momento que atraviesa el atacante.

Franco Velazco y su respuesta a Bryan Reyna tras quejarse de su poca participación con Universitario

En diálogo con los medios de comunicación tras el final del partido en Cusco, el titular de la institución merengue reconoció que no tuvo oportunidad de escuchar cuáles fueron las declaraciones del jugador, sin embargo, aseguró que el club lo aprecia y lo considera pieza importante como el resto de sus compañeros. En ese sentido, señaló que todos los que conforman el plantel estudiantil se encuentran en óptimas condiciones para jugar cuando el profesor Cúper lo requiera.

"En la 'U' a los jugadores, nosotros no los denominamos ni suplentes ni titulares. Todos están en plenitud física, táctica, y técnica para poder alternar en el once que el profesor decide plantear en todos los partidos. No he escuchado las declaraciones de Bryan, para nosotros es un jugador muy valioso e importante como todos", dijo.

Bryan Reyna reapareció con la 'U' en la goleada a manos de Garcilaso

De esta manera, Franco Velazco dejó clara la postura de Universitario respecto a Bryan Reyna, destacando la importancia del atacante dentro del plantel. Ahora, el futbolista deberá seguir trabajando para ganarse mayores oportunidades bajo las órdenes de Cúper y demostrar en el campo que puede ser una alternativa importante para el equipo en lo que resta del Torneo Clausura.

Bryan Reyna rompió su silencio tras reaparecer en Universitario

En declaraciones para L1 MAX tras lucir nuevamente la camiseta crema luego de diez fechas sin ser tomado en cuenta, Bryan Reyna rompió su silencio y dejó fuertes declaraciones sobre su presente en la 'U'.

"Yo soy una persona siempre sincera. Quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero injustamente no me parece lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en lista. Nunca me ha pasado esto en mi carrera y yo soy una persona muy autocrítica; si yo estoy mal, lo aceptaría", fueron las expresiones del artillero de 28 años.