- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla del Clausura
- Selección Peruana
- Liga Peruana de Vóley
Comerciantes Unidos eleva su reclamo: ya presentó 12 escritos contra el arbitraje
El cuadro de Cutervo asegura que viene siendo perjudicado por decisiones arbitrales y anunció que continuará enviando documentación a la Comisión Nacional de Árbitros.
Comerciantes Unidos terminó con la paciencia al límite por las últimas decisiones arbitrales en la Liga 1. El cuadro de Cutervo considera que viene siendo perjudicado durante el campeonato y decidió dejar constancia de sus reclamos ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Desde la gerencia deportiva, comandada por Wilmer Quiroz, aseguran que ya enviaron 12 escritos detallando las acciones que consideran desfavorables para el equipo desde el Torneo Apertura.
La molestia de la institución cutervina se ha incrementado en las últimas jornadas. De acuerdo con Comerciantes Unidos, tres de sus partidos más recientes, ante Universitario, Sport Huancayo y Alianza Atlético, estuvieron marcados por decisiones arbitrales que, según su interpretación, tuvieron incidencia directa en los resultados.
Uno de los principales reclamos corresponde al duelo frente a Universitario. Desde Comerciantes Unidos consideran que existió una acción dentro del área que debió ser sancionada como penal, pero el árbitro decidió no cobrarla. Esta decisión forma parte de la documentación que el club viene presentando ante la CONAR como parte de sus observaciones al arbitraje.
PUEDES VER: CONAR publicó audios del pisotón de Álex Valera en el Universitario ante Comerciantes: "Temeraria"
La dirigencia del conjunto de Cutervo no tiene previsto detenerse. Comerciantes Unidos continuará enviando escritos a la Comisión Nacional de Árbitros con el objetivo de dejar registro de las decisiones que considera perjudiciales y solicitar que sus encuentros sean dirigidos bajo criterios que, según el club, deben ser aplicados de manera uniforme en la Liga 1.
El cuadro cutervino espera que sus observaciones sean revisadas por las autoridades correspondientes y que, en las próximas fechas, las decisiones arbitrales no terminen teniendo una influencia determinante en sus resultados. Mientras tanto, la dirigencia mantiene firme su postura y continuará documentando cada acción que considere cuestionable.
- 1
Alianza Lima aplastó 2-0 a Sporting Cristal y clasificó a los playoffs del torneo Clausura de la Liga Femenina 2026
- 2
Carvallo durante transmisión de la derrota de Universitario en Cusco: "Que no nos hagan más goles"
- 3
Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación tras la fecha 10 del Torneo Clausura
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90