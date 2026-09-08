CONAR publicó audios del pisotón de Álex Valera en el Universitario ante Comerciantes: "Temeraria"

El empate de Universitario de Deportes ante Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026 dejó una enorme polémica por el desempeño arbitral de Michael Espinoza y el VAR. Especialmente, se reclamó la expulsión de Álex Valera por un pisotón sobre Alexis Cossio, aunque la acción finalmente no fue sancionada. Ahora, la CONAR decidió difundir los audios de la revisión de la polémica jugada.

CONAR publicó audios del pisotón de Álex Valera ante Comerciantes Unidos

Mediante su canal de YouTube, la Comisión Nacional de Árbitros publicó los audios de la revisión de la polémica jugada y confirmó que existió contacto de Álex Valera cuando intentó disputar el balón. Sin embargo, remarcaron que el atacante tenía el talón apoyado en el piso, por lo que consideraron que la acción no tuvo la intensidad suficiente para ser castigada con tarjeta roja.

Por ello, determinaron que el árbitro Michael Espinoza reanudó correctamente las acciones, al considerar la infracción como una jugada “temeraria” y no merecedora de una sanción mayor en contra del delantero de Universitario, de acuerdo con el reglamento.

“El VAR en su chequeo protocolar se cerciora que el defensor bloqueó el balón legalmente y se percata que existe una disputa donde el jugador defensor juega el balón y un atacante (Álex Valera), al querer disputarlo, pone el talón en el piso descargando toda su fuerza y luego con la punta del pie contacta la pierna de su adversario, considerando correctamente que fue una jugada temeraria, por lo que le informa al árbitro que puede continuar las acciones de acuerdo a las reglas de juego”, mencionaron en la explicación difundida.

Del mismo modo, en los audios, el AVAR designado señaló que la fuerza de la acción fue dirigida hacia el piso y que el contacto con Alexis Cossio se produjo únicamente con la punta del pie.

“Pone el talón al piso, la fuerza la pone al piso y luego con la punta termina pegando a la parte del talón, la parte de arriba. Es una acción temeraria”, fue la explicación del AVAR, Cristian Allca.

FPF alista cambios para los árbitros en la Liga 1

Tras las grandes polémicas arbitrales que se han vivido a lo largo del campeonato, el periodista Gustavo Peralta reveló que la FPF ha decidido retirar la categoría FIFA al 80 % de los árbitros que actualmente cuentan con esta condición. Entre los nombres más destacados que pueden ser afectados por esta situación se encuentran Michael Espinoza, Bruno Pérez y Kevin Ortega.