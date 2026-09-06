'Cheche' Hernández, DT de Comerciantes, arremetió contra Valera por pisotón a Cossio: "No es leal"

Comerciantes Unidos rescató un punto valioso en su visita a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Las 'Águilas de Cutervo' igualaron 2-2 con los cremas y complicaron en más de una ocasión a los de Ate. Más allá del resultado, no todo es felicidad en el cuadro cutervino, pues existieron algunas jugadas polémicas en el desarrollo del encuentro.

En ese sentido, José ‘Cheche’ Hernández, técnico de Comerciantes Unidos, habló específicamente sobre un pisotón de Álex Valera contra Alexis Cossio, jugada que no fue sancionada por el árbitro Michael Espinoza y ni siquiera fue revisada en el VAR. En conferencia de prensa, el estratega colombiano tuvo duras palabras para el delantero crema por su fuerte entrada al defensor de Comerciantes.

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‘Cheche’ Hernández, DT de Comerciantes, criticó a Álex Valera por pisotón a Cossio en el empate con Universitario

En declaraciones a los medios tras el partido, el entrenador colombiano no ocultó su molestia por la inacción de la terna arbitral ante el fuerte pisotón de Álex Valera contra uno de los futbolistas cutervinos y calificó de “desleal” la jugada, alegando que debió recibir, por lo menos, una tarjeta amarilla por la gravedad de la falta.

“Vi una falta, digamos alevosa contra Cossio. Casi le parten la pierna, por poco y no la parten. Parecía la que le hicieron a Messi en un partido, no sé si fue contra el Atlético de Madrid, así algo parecido. Era sanción, era una sanción tremenda que llevarse ese jugador que agredió de esa manera, y jugar de esa manera no es leal”, manifestó Hernández.

Universitario empató 2-2 con Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental.

De esta forma, ‘Cheche’ Hernández expresó su indignación por el fuerte pisotón de Álex Valera contra Alexis Cossio y el hecho de no haber sido sancionado por el juez Espinoza.

¿Cuándo vuelven a jugar Universitario y Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura?

Tras este empate, Comerciantes Unidos volverá a jugar el sábado 12 de septiembre a la 1.00 p. m., cuando reciba en el Estadio Juan Maldonado Gamarra a Sport Huancayo, por la fecha 9 del Torneo Clausura. Por su parte, Universitario se alista para una nueva edición del clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima en Matute el mismo día pero a las 8.00 p. m.