Bryan Reyna recibe determinante noticia sobre su futuro en Universitario: "Decisión técnica"

Universitario de Deportes afrontará un importante encuentro ante Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Para este compromiso, Héctor Cúper dejó fuera de la lista de convocados a Bryan Reyna, uno de los fichajes que llegó al club para esta temporada. Ahora, se conoció que el delantero ya tiene prácticamente definido su futuro en el cuadro crema.

Bryan Reyna recibe determinante noticia sobre su futuro en Universitario

Durante el programa ‘Hablemos de MAX’, Gustavo Peralta reveló que en Universitario realizaron todos los esfuerzos para que Bryan Reyna vuelva a ser considerado en la lista de convocados y tenga una nueva oportunidad en el equipo. Sin embargo, Héctor Cúper decidió finalmente no incluirlo en su nómina.

En ese sentido, el periodista deportivo recordó que el 'Picante' no ha sido considerado a lo largo del Torneo Clausura e indicó que es poco probable que este panorama cambie en los próximos partidos, por lo que podría continuar quedando fuera de las convocatorias.

Bryan Reyna tiene complicado ser considerado por Héctor Cúper en el Torneo Clausura.

“Se intentó y se buscó que Bryan Reyna esté en lista, pero no se logró. No es un tema físico, es decisión técnica, siempre tienen que quedar cuatro fuera de lista y en un plantel competitivo es así. (…). Bryan Reyna no ha debutado en lo que va del Clausura y se hace más complejo que tenga chances para lo que viene”, sostuvo.

Del mismo modo, Peralta indicó que la alta competencia dentro del plantel crema también juega en contra de Bryan Reyna, ya que ante el nivel que viene mostrando Lisandro Alzugaray, el atacante termina siendo uno de los jugadores sacrificados.

“Para que el 'Tunche' (José Rivera) pueda estar en lista tiene que salir Edison Flores y para que Lisandro Alzugaray también esté en lista tiene que salir Bryan Reyna, es así”, complementó el citado comunicador.

¿Cuándo fue el último partido de Bryan Reyna con Universitario?

Los últimos minutos que el 'Picante' sumó minutos con Universitario de Deportes fueron en la victoria por 2-1 ante Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura. En dicho encuentro, Bryan Reyna solo disputó 10 minutos.