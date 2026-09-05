¿Marco Huamán llega al clásico entre Alianza Lima y Universitario? Lo último que se sabe

Alianza Lima recibió una noticia positiva en la antesala de uno de los partidos más importantes del Torneo Clausura 2026. Marco Huamán dejó atrás la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas y volvió a quedar a disposición del comando técnico, justo cuando el equipo blanquiazul se prepara para afrontar el clásico ante Universitario de Deportes.

¿Marco Huamán llega al clásico entre Alianza Lima vs Universitario?

Huamán ya superó las molestias en el tobillo y fue considerado por Pablo Guede para integrar la delegación que se trasladó a Chongoyape con miras al duelo frente a Juan Pablo II. Su regreso le permitirá comenzar a recuperar ritmo competitivo y, además, llegar con minutos acumulados a una jornada que aparece marcada en el calendario del conjunto íntimo.

Marco Huamán sufrió una lesión en el tobillo derecho y se ha perdido 3 partidos del Torneo Clausura 2026

Desde el cuerpo técnico de Alianza Lima tienen previsto manejar su retorno de manera progresiva. La intención es que el defensor vuelva a sumar minutos sin apresurar su recuperación y pueda alcanzar su mejor condición física antes del esperado enfrentamiento contra Universitario, programado para el próximo 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva.

Cabe señalar que, debido a esta molestia física, Huamán no pudo disputar los encuentros de Alianza Lima ante UTC, FBC Melgar y Deportivo Garcilaso. Su baja se prolongó durante aproximadamente un mes, lo que dejó al conjunto sin una de sus opciones habituales para el lado derecho de la defensa en varias jornadas del torneo.

¿Qué lesión sufrió Marco Huamán?

Marco Huamán sufrió una lesión de consideración en el tobillo derecho durante el encuentro frente a Sport Boys, disputado por la cuarta jornada del Torneo Clausura. Una falta de Luciano Nequecaur ocasionó el daño en el ligamento peroneoastragalino anterior, una lesión que fue diagnosticada como un esguince severo de segundo grado y que obligó al futbolista a comenzar un proceso de recuperación.