Alianza Lima confirmó sus dos bajas para el partido ante Juan Pablo II: "No forman parte"

Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II este domingo 6 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura, certamen que está obligado a ganar si quiere salir campeón de la Liga 1 2026 sin necesidad de disputar una final. En ese sentido, los blanquiazules deben vencer esta jornada para no complicarse más en la tabla de posiciones, pero existen dos bajas confirmadas que puede hacer aún más difícil la misión.

El cuadro íntimo no la pasa bien a nivel deportivo, y en lo institucional se han presentado ciertos problemas en la última semana. A ello, ahora se le suman dos ausencias de cara al duelo con el cuadro ‘Papal’ y a una semana del clásico ante Universitario de Deportes. De acuerdo con información del periodista Gerson Cuba, y como ya se veía venir, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero no viajaron junto a la delegación de la institución.

Las bajas de Alianza Lima

"Alianza Lima ya viaja rumbo a Chiclayo para enfrentar a Juan Pablo II en Chongoyape por una jornada más del Torneo Clausura. Entre las novedades, Alessandro Burlamaqui, Christian Carbajal y Marco Huamán viajan con el primer equipo. Kevin Quevedo y Paolo Guerrero no forman parte de la delegación", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Kevin Quevedo no fue convocado.

Como sabemos, el ‘Depredador’ recientemente sufrió una lesión durante el partido con Deportivo Garcilaso, y será baja debido a que tiene un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo. El delantero de Alianza Lima recién podrá volver al campo de juego aproximadamente en un mes. Es decir, se perderá el compromiso con la Universitario.

Paolo Guerrero estaría de baja por un mes.

Por su parte, Kevin Quevedo sigue poniéndose a tiro luego de haber estado varias semanas sin ser tomado en cuenta por el comando técnico de Pablo Guede. Luego de haberse disculpado y prometido mayor compromiso, todo apunta a que su regreso triunfal al plantel victoriano será ante la 'U' en el Estadio Alejandro Villanueva, la próxima semana por la fecha 9 del Torneo Clausura.