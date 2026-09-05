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Alianza Lima recupera a Marco Huamán para enfrentar a Juan Pablo II en Chongoyape: "Viaja"

Alianza Lima recibió una gratificante noticia para enfrentar a Juan Pablo II por el Torneo Clausura, tras conocerse que volverán a contar con Marco Huamán en su esquema.

Angel Curo
Alianza Lima recupera a Marco Huamán para enfrentar a Juan Pablo II en Chongoyape
Alianza Lima recupera a Marco Huamán para enfrentar a Juan Pablo II en Chongoyape | Foto: Liga 1
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Alianza Lima tiene la obligación de volver a la senda del triunfo ante Juan Pablo II luego de ceder puntos importantes en el Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules saben que no tienen margen de error si quieren seguir en la pelea por el título y se ilusionan luego de conocerse que Marco Huamán estará disponible para este duelo.

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Alianza Lima recupera a Marco Huamán para enfrentar a Juan Pablo II

En los últimos días, se conoció que Alianza Lima tendrá que afrontar la ausencia de algunos jugadores por lesión o decisión técnica. Sin embargo, una de las bajas más destacadas que había presentado el plantel en los últimos partidos era la de Marco Huamán.

El lateral nacional se había consolidado como titular dentro del esquema del técnico Pablo Guede y su ausencia se sintió en el equipo. No obstante, ahora el periodista Gerson Cuba emocionó a los hinchas tras revelar que el defensor volverá a la lista de convocados para enfrentar a Juan Pablo II.

Alianza Lima, Marco Huamán, Liga 1

Marco Huamá está convocado para el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II.

Marco Huamán viaja con Alianza Lima a Chongoyape, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’, generando una gran emoción entre los hinchas, quienes se ilusionan con volver a celebrar una victoria con el aporte del defensor.

De esta forma, Pablo Guede deberá definir si alinea a Huamán en el once titular, aunque no sería extraño que inicie entre los suplentes, sobre todo considerando que viene de superar una compleja lesión en el tobillo. Además, el lateral quedó listo pensando también en lo que será el clásico ante Universitario y la convocatoria de la selección peruana.

Estadísticas de Marco Huamán con Alianza Lima

Marco Huamán regresó a Alianza Lima a inicios de la temporada para asumir como un revulsivo; sin embargo, su aporte fue notable desde el primer día y se ganó un lugar en el once titular. En este año, el defensa de 23 años ha disputado 20 partidos, donde marcó un gol y aportó tres asistencias.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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