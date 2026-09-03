Comisión Disciplinaria impuso severa multa a Alianza Lima tras partido ante Sport Boys y UTC

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Juan Pablo II en un duelo importante por el Torneo Clausura 2026. Mientras el plantel blanquiazul se enfoca en este compromiso, se conoció que la Comisión Disciplinaria sancionó al club por diferentes infracciones registradas en sus recientes partidos frente a Sport Boys y UTC.

La multa de la Comisión Disciplinaria a Alianza Lima tras partido ante Sport Boys

Las sanciones fueron notificadas mediante dos resoluciones enviadas por la Liga 1. En el duelo ante Sport Boys, disputado en el Estadio Nacional, Alianza Lima incumplió el artículo 96, acápite 96.3, del Reglamento de la Liga 1 Te Apuesto 2026. Esta disposición se refiere a la demora en el ingreso al campo, tanto al comienzo del encuentro como tras el descanso, y contempla una multa de 2.50 UIT.

La Comisión Disciplinaria y su multa a Alianza Lima tras partido ante Sport Boys

El artículo establece que los clubes deben respetar el horario fijado para el inicio y la reanudación de los partidos. En el caso del segundo tiempo, los equipos tienen que encontrarse nuevamente en el campo a los 14 minutos de haber finalizado el primer tiempo. Si el retraso es atribuible al club, se considera una infracción y puede generar una sanción económica, cuya gravedad aumenta ante una eventual reincidencia.

Comisión Disciplinaria y su sanción a Alianza Lima por partido ante UTC

La misma situación se registró en el encuentro frente a UTC, aunque en esta ocasión Alianza Lima incurrió en faltas correspondientes a dos artículos distintos. A esa penalidad se añadió otra de 0.70 UIT por la infracción de los artículos 169.1 y 169.2.

La multa de la Comisión Disciplinaria a Alianza Lima tras partido ante UTC

Estas disposiciones están relacionadas con las entrevistas posteriores a los partidos: la emisora autorizada debe contar con la disponibilidad del entrenador o asistente y de un jugador designado por el club, mientras que la institución está obligada a colaborar para que ambos puedan participar de esta actividad en el lugar establecido por la transmisión oficial.

Por lo tanto, las infracciones cometidas por Alianza Lima ante UTC generaron multas por un total de 3.20 UIT: 2.50 UIT correspondientes al artículo 96.3 y 0.70 UIT por los artículos 169.1 y 169.2. A ello se suma la sanción recibida por lo ocurrido en el partido frente a Sport Boys.

Ahora, el cuadro blanquiazul deberá concentrarse en su próximo desafío frente a Juan Pablo II, donde buscará sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura.