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Figura de Juan Pablo II hizo fuerte revelación previo a su próximo partido: "Soy hincha de Alianza Lima"
Alianza Lima enfrenta a Juan Pablo II en el Torneo Clausura de la Liga 1, en un partido crucial para ambos equipos en Chongoyape. ¿Qué futbolista del elenco papal se confesó hincha blanquiazul?
En uno de los partidos más destacados de la fecha ocho del Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Lima visitará Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II, un equipo que contará con el respaldo de su afición para dar el golpe ante uno de los candidatos al título. A propósito, una figura del elenco norteño habló en la previa al duelo.
Janio Pósito, delantero del cuadro papal, reveló que es hincha de la escuadra blanquiazul, pero que ahora se debe a la casaquilla que defiende y se esforzará para que su equipo se quede con los tres puntos.
"Yo soy hincha de Alianza Lima, pero no tiene nada que ver el hinchaje. Yo me debo a Juan Pablo y voy a defender sus colores", dijo el artillero en entrevista con L1 MAX.
Recordemos que Pósito defendió a Alianza Lima en 2018, club con el que fue subcampeón. En su paso por los victorianos, disputó 30 partidos y convirtió nueve goles, además, registró una asistencia.
Janio Pósito es delantero de Juan Pablo II
Alianza Lima vs Juan Pablo: fecha, hora y canal
El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II se juega este domingo 6 de setiembre, a partir de las 3.00 p. m. hora peruana y el partido será transmitido por L1 MAX, disponible en diferentes operadores de TV como Movistar, DirecTV, Claro, Best Cable, entre otros.
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