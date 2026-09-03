Figura de Juan Pablo II hizo fuerte revelación previo a su próximo partido: "Soy hincha de Alianza Lima"

En uno de los partidos más destacados de la fecha ocho del Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Lima visitará Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II, un equipo que contará con el respaldo de su afición para dar el golpe ante uno de los candidatos al título. A propósito, una figura del elenco norteño habló en la previa al duelo.

Janio Pósito, delantero del cuadro papal, reveló que es hincha de la escuadra blanquiazul, pero que ahora se debe a la casaquilla que defiende y se esforzará para que su equipo se quede con los tres puntos.

"Yo soy hincha de Alianza Lima, pero no tiene nada que ver el hinchaje. Yo me debo a Juan Pablo y voy a defender sus colores", dijo el artillero en entrevista con L1 MAX.

Recordemos que Pósito defendió a Alianza Lima en 2018, club con el que fue subcampeón. En su paso por los victorianos, disputó 30 partidos y convirtió nueve goles, además, registró una asistencia.

Janio Pósito es delantero de Juan Pablo II

Alianza Lima vs Juan Pablo: fecha, hora y canal

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II se juega este domingo 6 de setiembre, a partir de las 3.00 p. m. hora peruana y el partido será transmitido por L1 MAX, disponible en diferentes operadores de TV como Movistar, DirecTV, Claro, Best Cable, entre otros.