Cristhian Tizón, exfutbolista de la Liga 1, firmó por campeón uruguayo: "Bienvenido"

Cristhian Tizón seguirá su trayectoria en el fútbol uruguayo tras su etapa en la Liga 1. El atacante charrúa, que hasta ahora vestía la camiseta de Juan Pablo II, fue presentado de manera oficial como nuevo fichaje de Danubio para disputar lo que queda de la temporada 2026.

Cristhian Tizón, exjugador de la Liga 1, firmó por campeón uruguayo: "Bienvenido"

Danubio confirmó la llegada de Tizón a través de sus redes sociales con un breve mensaje de bienvenida. "Está de vuelta. Cristhian Tizón es la nueva incorporación del Danubio. ¡Bienvenido!", publicó la institución uruguaya.

Cristhian Tizón fue oficializado como nuevo jugador de Danubio

Conviene señalar que el delantero uruguayo atravesará una situación complicada en el torneo local, ya que apenas ha sumado dos puntos en cuatro jornadas y se encuentra en la decimocuarta posición de la clasificación. En cambio, el equipo arrancó mejor en la Copa Uruguaya: después de la primera fecha, figura como líder del Grupo A con tres unidades.

Del mismo modo, Tizón ya había pasado por Danubio antes de incorporarse a este club, en una etapa que se extendió desde 2024 hasta comienzos de 2025. Además, también jugó en otros equipos, entre ellos Huracán, Huracán Buceo, Villa Española, Cerro Largo, CA Cerro y Juan Pablo II.

¿Cómo le fue a Cristhian Tizón en la Liga 1?

Cristhian Tizón pone punto final a su etapa en Juan Pablo II después de disputar 47 encuentros entre las temporadas 2025 y 2026. Durante ese periodo, el delantero consiguió marcar 11 goles y aportar seis asistencias, números con los que ahora buscará ganarse un lugar en su nuevo equipo.