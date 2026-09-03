Filtran incomodidad de Universitario previo a partido con Comerciantes Unidos: "Acto de racismo"

Universitario de Deportes es líder del Torneo Clausura 2026 y mantiene firme la ilusión de salir campeón de la Liga 1 bajo el mando de Héctor Cúper. En medio de ello, los merengues recibieron una noticia que les generó profunda incomodidad, y está relacionada con el partido ante Comerciantes Unidos.

Como sabemos, los cremas recibirán al cuadro de Cutervo en el Estadio Monumental por la fecha número 8 del segundo campeonato de la temporada, y están obligados a conseguir los tres puntos para no perder el primer puesto que comparten con Deportivo Garcilaso.

En medio de ello, el periodista Gustavo Peralta sorprendió brindando información sobre el sentir de Universitario por el juez principal del partido ante Comerciantes Unidos. La 'U' no está de acuerdo con la decisión de la Liga 1.

"Dentro de la U ha causado una desazón la designación de Michael Espinoza, quien fue el protagonista de un supuesto acto de racismo de la hinchada crema", indicó el mencionado comunicador. No obstante, Espinoza seguirá siendo el árbitro para el enfrentamiento del Torneo Clausura 2026.

Michael Espinoza será el encargado de dirigir el partido de Universitario vs Comerciantes Unidos.

Universitario vs Comerciantes Unidos: fecha, hora y dónde ver

El partido entre Universitario vs Comerciantes Unidos se llevará a cabo el sábado 12 de agosto desde las 8.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos todos los detalles y el minuto a minuto.