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Alianza Lima sufre sensible baja para enfrentar a Universitario por el Clausura: "Está lesionado"

Alianza Lima no podrá contar con un destacado futbolista por lesión para el partido contra Universitario de Deportes por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Alianza Lima y su gran baja para enfrentar a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura
Alianza Lima y su gran baja para enfrentar a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura | Composición: Líbero
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Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y previo a este gran encuentro se reveló que un jugador del club blanquiazul será baja para este clásico debido a una fuerte lesión que lo aquejará dos semanas: estamos hablando de Paolo Guerrero.

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Alianza Lima y su gran baja para enfrentar a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura

La periodista Ana Lucía Rodríguez confirmó en su programa 'Hablemos de Max' de L1MAX que Guerrero se lesionó, por lo que su recuperación durará aproximadamente dos semanas y la posibilidad de que juegue la fecha 8 ante ADT y la jornada 9 ante Universitario es imposible.

Paolo Guerrero será baja de Alianza Lima para enfrentar a Universitario

Paolo Guerrero será baja de Alianza Lima para enfrentar a Universitario

Además, señaló que el delantero peruano terminó el encuentro frente a Deportivo Garcilaso con molestias, por lo que su participación en el clásico peruano que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, aparece prácticamente descartada.

"Paolo Guerrero no va a llegar al partido del día domingo en Chongoyape. La información que tengo es que tampoco llegue al clásico. Lo que tiene es para dos semanas. No va a llegar. Termina el clásico y hay una fecha más que Alianza jugaría contra ADT en Matute, habría que ver si ahí llega Paolo, pero no creo. La para va a servir para recuperarlo al 100%. Está lesionado", afirmó.

¿Cómo le va a Paolo Guerrero con Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

Paolo Guerrero ha participado en 6 de los 7 encuentros del Torneo Clausura de la Liga 1 2026; no obstante, su presencia sobre el terreno de juego no se ha traducido en goles, pues todavía no registra anotaciones. Esta situación ha empezado a inquietar a la hinchada blanquiazul, que ya ha iniciado algunas críticas.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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