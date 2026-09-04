Alerta en Alianza Lima: ¿Qué jugadores podrían perderse el clásico por acumulación de amarillas?

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, en una nueva edición del superclásico del fútbol peruano. Cremas y blanquiazules se batirán a duelo en un partido clave por el liderato del campeonato nacional. No obstante, existe cierta incertidumbre en la escuadra victoriana ante la posibilidad de que algunos jugadores se pierdan este esperado encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

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¿Qué jugadores de Alianza Lima corren riesgo de perderse el clásico por amarillas?

Según información del periodista Gerson Cuba, en total son once los jugadores íntimos amonestados, de los cuales, Renzo Garcés acumula tres cartulinas y Paolo Guerrero dos. Por su parte, Eryc Castillo, Luis Advíncula, Marco Huamán, Federico Girotti, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Mateo Antoni, Esteban Pavez y Jairo Vélez suman una tarjeta cada uno.

Es decir, ninguno de ellos corre riesgo de perderse el duelo ante el 'compadre', a menos que sean expulsados en el duelo de este domingo 6 de setiembre ante Juan Pablo II College en Chongoyape, por la octava fecha del Torneo Clausura.

Jugadores de Alianza Lima que acumulan tarjetas amarillas en el Clausura.

Paolo Guerrero descartado para el partido ante Juan Pablo II

Vale resaltar que, según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en su programa 'Hablemos de Max', Paolo Guerrero quedó descartado para el partido frente a Juan Pablo II y corre riesgo de perderse el clásico ante Universitario.

“Paolo Guerrero no va a llegar al partido del día domingo en Chongoyape. La información que tengo es que tampoco llegue al clásico. Lo que tiene es para dos semanas. No va a llegar. Termina el clásico y hay una fecha más que Alianza jugaría contra ADT en Matute, habría que ver si ahí llega Paolo, pero no creo. La para va a servir para recuperarlo al 100%. Está lesionado”, señaló 'Analú'.

Como se recuerda, Paolo Guerrero terminó sentido tras el partido frente a Deportivo Garcilaso en Matute. El 'Depredador' fue captado retirándose del estadio con dificultades para caminar. Incluso, el propio Pablo Guede confirmó en conferencia de prensa que el atacante no llegó en óptimas condiciones al partido contra el 'Pedacito de Cielo'.

Alianza Lima vs Universitario de Deportes: Fecha y hora del clásico del fútbol peruano

El partido de Alianza Lima vs Universitario de Deportes por la fecha 9 del Torneo Clausura se llevará a cabo el próximo sábado 12 de setiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.