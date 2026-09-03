Piero Quispe recibe importante noticia previo al Universitario vs Comerciantes Unidos: "Va a arrancar"

Universitario de Deportes recibirá a Comerciantes Unidos por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El profesor Héctor Cúper viene ultimando detalles para el compromiso de este fin de semana y tendría una gran novedad en su oncena titular: la presencia de Piero Quispe desde el arranque. El mediocampista merengue estaría encargado de administrar fútbol en el mediocampo para el duelo frente a los cutervinos.

Piero Quispe sería la gran novedad en el once de la 'U' ante Comerciantes Unidos

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, el exjugador de Pumas UNAM y Sydney FC se perfila como titular ante las Águilas de Cutervo, debido a los trabajos que viene realizando en los entrenamientos. En ese sentido, el volante habría llenado los ojos de Cúper y este apostaría por su titularidad en el próximo cotejo por el torneo local.

“El once recién los define Cúper, como en los últimos tres partidos, el mismo día (del enfrentamiento). Pero creo que hay muchísimas chances de que Quispe sea titular, de que arranque con Jairo Concha. Entonces, sería Quispe-Concha la volante de la ‘U’ ante Comerciantes Unidos. Lo más seguro es que el once lo defina (Cúper) el sábado, pero por los movimientos y lo que se ha trabajado, yo tengo una idea de que Quispe va a arrancar”, señaló el hombre de prensa en 'Hablemos de MAX'.

Universitario vs Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Caín Fara se mantiene en el once de Universitario

Asimismo, Peralta Coello indicó que Caín Fara también se mantendría en el esquema de Héctor Cúper para el próximo partido y compartiría la zaga central junto con Williams Riveros, quien tuvo una destacada actuación en la victoria frente a UTC y volvería a iniciar las acciones en el coloso de Ate: “Fara también va a mantenerse en el equipo titular, a pesar de que no hizo un buen partido en Cajamarca y salió, (Cúper) lo va a mantener en el equipo”, añadió.

Universitario vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 2026

Vale resaltar que Universitario y Comerciantes Unidos se batirán a duelo este sábado 5 de setiembre a las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate. El árbitro FIFA Michael Espinoza será el encargado de impartir justicia en dicho compromiso.