Héctor Cúper prepara cambio con Anderson Santamaría para partido ante Comerciantes: "A la banca"

Universitario de Deportes logró recuperarse de su bajón de rendimiento y actualmente se encuentra disputando los primeros lugares del Torneo Clausura 2026. Los cremas quieren seguir peleando el título, por lo que ya planifican su partido ante Comerciantes Unidos. Para este duelo, se conoció que Héctor Cúper prepara realizar una importante modificación con Anderson Santamaría.

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Héctor Cúper prepara cambio con Anderson Santamaría

Anderson Santamaría había logrado mostrar un aceptable rendimiento en los últimos partidos de Universitario. Sin embargo, durante el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta reveló que el zaguero nacional dejará el once titular ante el inminente regreso de Caín Fara y el gran momento de Williams Riveros.

El comunicador señaló que el defensa paraguayo logró ganarse un lugar en el equipo tras su última actuación ante UTC, por lo que Héctor Cúper le volverá a otorgar su confianza. En ese sentido, el regreso de Caín Fara es prácticamente seguro, situación que dejaría a Santamaría sin espacio entre los titulares.

Anderson Santamaría se perfila a dejar el titularato ante Comerciantes Unidos.

"Héctor Cúper no ha borrado a nadie, pero Fara va a volver al titularato y Santamaría volverá a la banca de suplentes. Riveros ya le ganó la pulseada, nadie lo tenía para ser titular en Cajamarca, hizo gol y hace un buen partido, además Cúper considera que es uno de los líderes. Por eso, creo que Santamaría volverá a ser suplente", señaló el hombre de prensa.

Asimismo, Peralta señaló que otro de los motivos responde a que Cúper considera al defensor paraguayo como uno de los líderes dentro del plantel. De esta forma, Santamaría deberá aprovechar cada oportunidad para recuperar un lugar en el esquema principal de la ‘U’. No obstante, esto no significa que dejará de tener minutos, ya que el técnico no ha sacado a nadie de sus planes.

Números de Anderson Santamaría con Universitario este 2026

En lo que va de la temporada, Anderson Santamaría ha tenido un rol importante en Universitario, alternando entre suplencias y titularidades. En lo que va del año, el defensor ha disputado 18 partidos, acumulando 1,256 minutos, y ha aportado un gol y una asistencia. Además, ha cumplido una correcta labor defensiva y se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares del plantel.