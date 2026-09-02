Universitario sorprende a hinchas con fichaje que jugó en la selección chilena: "Jerarquía"

Universitario de Deportes tiene la obligación de luchar por todos los títulos posibles y destacar en cada una de sus categorías. Por ello, los hinchas también siguen de cerca el desempeño de su equipo femenino. En ese contexto, el club desató la euforia tras anunciar la contratación de Ana Gutiérrez, volante con pasado en la selección chilena.

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Universitario sorprende a hinchas con fichaje que jugó en la selección chilena

Las ‘Leonas’ son conscientes de que afrontarán un duro reto con su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026, donde buscarán llegar lo más lejos posible y, por qué no, quedarse con el título internacional. Por ello, resulta fundamental reforzar el plantel con jugadoras de trayectoria como Ana Gutiérrez.

Universitario oficializó la incorporación de la futbolista chilena para esta temporada e informó que su participación con el equipo estará enfocada exclusivamente en el campeonato continental. En su anuncio, no solo le dieron la bienvenida al plantel, sino que también resaltaron su experiencia a nivel internacional.

Ana Gutiérrez fue anunciada como nuevo fichaje de Universitario Femenino

"Jerarquía en el mediocampo. El mediocampo de las Leonas suma experiencia internacional con la chilena Ana Gutiérrez para la Copa Libertadores Femenina", fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Del mismo modo, mediante sus canales oficiales, compartieron varias fotografías de la volante extranjera luciendo la camiseta de Universitario en el Estadio Monumental de Ate.

Ana Gutiérrez y su paso por la selección chilena

Ana Gutiérrez ha sido una de las futbolistas más destacadas desde sus inicios, por lo que fue considerada para integrar las categorías Sub-17 y Sub-20 de la selección chilena. Asimismo, consiguió mantener su rendimiento y fue convocada para representar a la ‘Roja’ en la Copa América de Chile 2018, donde quedaron en el segundo lugar.

Fichajes de Universitario Femenino

Universitario ha concretado varias incorporaciones para el segundo semestre del año, donde buscará conquistar también el Torneo Clausura y consagrarse con el título de la Liga Femenina 2026. Estos son los fichajes que realizaron: