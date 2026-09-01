Piero Quispe apunta a ganarse un lugar en el once titular de Universitario

Piero Quispe tiene claro su siguiente objetivo: meterse al equipo inicial de Universitario. El volante no baja los brazos y trabaja con ahínco durante los entrenamientos, consciente de que debe redoblar esfuerzos para convencer a Héctor Cúper.

El menudo mediocampista compite al máximo en cada práctica y busca marcar diferencias para ganarse la confianza del técnico. Su entrega y compromiso son constantes, mientras espera que ese esfuerzo se traduzca en una oportunidad desde el arranque.

El 'Niño Maravilla' sabe que la competencia interna es fuerte, pero no piensa ceder terreno. Quispe quiere aprovechar cada ocasión que tenga para demostrar que está preparado para asumir un papel más importante dentro del equipo.

Por ahora, el talentoso futbolista se mantiene como una importante pieza revulsiva y una de las primeras alternativas de Cúper cuando necesita modificar el funcionamiento del equipo durante los partidos, especialmente en los replanteamientos.

Con el duelo ante Comerciantes Unidos cada vez más cerca, Quispe continuará peleando por una oportunidad desde el inicio. El objetivo está claro: convencer al entrenador y meterse en el once este sábado en el Monumental.