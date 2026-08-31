Universitario remece el mercado y firmó a figura de la selección de Paraguay: "Potencia por la banda"

Universitario de Deportes continúa firme en su objetivo de conquistar el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Sin embargo, el cuadro crema tampoco descuida su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026 y decidió reforzar su plantel con una jugadora de la selección paraguaya: estamos hablando de Milagros Rolón, quien llega procedente de Olimpia.

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Universitario de Deportes fichó a figura de la selección de Paraguay

Universitario oficializó la incorporación de Rolón, quien se sumará al equipo para disputar la Copa Libertadores 2026. Con este fichaje, las ‘Leonas’ dejan en claro que no quieren limitarse a participar en el certamen continental, sino que buscarán competir al más alto nivel y hacer historia para el fútbol femenino peruano.

Milagros Rolón, figura de la selección paraguaya, es nueva jugadora de Universitario para la Copa Libertadores 2026.

“Milagros Rolón, lateral derecha y seleccionada paraguaya, reforzará a las Leonas para la Copa Libertadores 2026”, anunció el club merengue a través de sus redes sociales.

La defensora paraguaya llega a Universitario procedente de Olimpia, club que también confirmó su salida y le dedicó un mensaje de despedida tras concretarse la transferencia.

“Milagros Rolón fue transferida al Club Universitario de Perú. Pieza fundamental en la campaña actual del plantel, le agradecemos por los años en la institución y le deseamos lo mejor en lo que venga. ¡Olimpia siempre será tu casa!”, expresó la institución paraguaya.

¿Quién es Milagros Rolón, nueva jugadora de Universitario?

Milagros Rolón es una futbolista paraguaya nacida en 2004 que se desempeña como lateral derecha. La jugadora ha formado parte de la selección paraguaya desde sus categorías menores y cuenta con experiencia internacional.

Milagros Rolón es jugadora de la selección de Paraguay

A sus 22 años, Rolón disputó un Mundial Sub-20 con Paraguay y también tuvo pasos por el fútbol brasileño, donde defendió las camisetas de Taubaté y Avaí. Su último equipo fue Olimpia, club con el que consiguió cinco títulos y disputó cuatro ediciones de la Copa Libertadores Femenina.

Ahora, la defensora afrontará un nuevo desafío en Universitario de Deportes, donde buscará aportar su experiencia internacional para que las ‘Leonas’ tengan una destacada participación en la Copa Libertadores 2026.