Ángel Azurín, exarquero de Alianza Lima, fue anunciado como fichaje de club nacional: "Bienvenido"

Alianza Lima ha tenido a grandes jugadores en su plantel a lo largo de su historia y muchos de ellos fueron promovidos desde sus categorías menores. Ese fue el caso de Ángel Azurín, quien defendió el arco de los blanquiazules por varias temporadas y ahora sorprendió al ser anunciado como fichaje de un club del fútbol peruano que busca la gloria en esta temporada.

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Ángel Azurín, exarquero de Alianza Lima, firmó por club nacional

Luego de su salida de Deportivo Binacional a inicios de esta campaña, Azurín se encontraba como agente libre y ahora fue anunciado como nuevo fichaje de Leones de Anccaca, club que se alista para disputar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

La noticia fue confirmada por la institución a través de sus redes sociales, donde le dieron la bienvenida al plantel y destacaron que su llegada representa una importante incorporación para afrontar el próximo desafío. Asimismo, resaltaron el compromiso y la entrega que han caracterizado al futbolista a lo largo de su carrera.

Ángel Azurín, exarquero de Alianza Lima, jugará la etapa nacional de la Copa Perú 2026

"Bienvenido, Ángel David Azurín Condori. Nos llena de mucha alegría que te unas a nuestra familia para enfrentar juntos la Etapa Nacional. Con tu compromiso y corazón, seguiremos haciendo historia", fue el mensaje que compartió el club en sus redes sociales.

De esta forma, Ángel Azurín tendrá la oportunidad de continuar con su carrera deportiva a sus 35 años y buscará alcanzar la gloria con Leones de Anccaca. El experimentado futbolista tendrá como principal objetivo conseguir el ascenso y asegurar un cupo para disputar la próxima temporada de la Liga 2.

Ángel Azurín y su paso por Alianza Lima

Ángel Azurín formó parte de las divisiones menores de Alianza Lima e integró el plantel sub-20 entre las temporadas 2010 y 2012. Por su rendimiento, fue promovido al plantel principal donde alternó diversas convocatorias y titularidades con los blanquiazules, aunque nunca logró consolidarse y terminó saliendo rumbo a Unión Comercio en 2013.