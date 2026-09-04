Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para el clásico en Matute

Un partido decisivo para ambos equipos. Alianza Lima recibirá a Universitario en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha nueve del Torneo Clausura y este viernes 4 de setiembre se inició la venta de entradas para este clásico que promete emoción de principio a fin. ¿Cuánto cuestan las localidades y cómo comprarlas? A continuación, todos los detalles.

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Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios

Sur: S/ 49,90 (Agotado)

Norte: S/ 49,90

Oriente Conadis: S/ 64,90

Oriente: S/ 129,90

Occidente Lateral: S/ 219,90

Occidente Central: S/ 249,90 (Agotado)

Occidente Silla de Ruedas: S/ 129,90

Palco Apuesta Total: S/ 279,90 (Agotado)

Alianza Lima ya vende sus entradas para el clásico ante Universitario

Entradas Alianza Lima vs Universitario: cómo comprar

Los boletos se pueden adquirir en la plataforma Joinnus de forma virtual y siguiendo el cronograma establecido por Alianza Lima. La venta comenzó este viernes 4 de setiembre, a las 11.00 hora peruana.

De 11.00 a. m. a 1.00 p. m.: Venta preferencial para Abonados Liga 1 suscritos a Íntimos

De 1.00 p. m. a 3.00 p. m.: Venta preferencial para Abonados Liga 1 2026 suscritos a Íntimos e Íntimos en general

De 3.00 p. m. a 5.00 p. m.: Venta preferencial para Abonados Liga 1 2026 suscritos a Íntimos e Íntimos en general

Desde las 5.30 p. m.: Venta general.

Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario se juega el próximo sábado 12 de setiembre, a partir de las 20.00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva. Este cotejo será transmitido en exclusiva por L1 MAX, el canal oficial que transmite todos los encuentros de la Liga 1.

Recordemos que el anterior clásico, la ‘U’ venció por 1-0 a los blanquiazules en el Estadio Monumental ´por el Torneo Apertura. El gol lo marcó Martín Pérez Guedes, futbolista que ya no pertenece al elenco de Ate.