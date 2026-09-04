Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para el clásico en Matute
Alianza Lima puso a la venta las entradas para el clásico ante Universitario en Matute. Conoce los precios y cómo adquirir las localidades para el clásico del fútbol peruano.
Un partido decisivo para ambos equipos. Alianza Lima recibirá a Universitario en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha nueve del Torneo Clausura y este viernes 4 de setiembre se inició la venta de entradas para este clásico que promete emoción de principio a fin. ¿Cuánto cuestan las localidades y cómo comprarlas? A continuación, todos los detalles.
PUEDES VER: Comisión Disciplinaria impuso severa multa a Alianza Lima tras partido ante Sport Boys y UTC
Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios
- Sur: S/ 49,90 (Agotado)
- Norte: S/ 49,90
- Oriente Conadis: S/ 64,90
- Oriente: S/ 129,90
- Occidente Lateral: S/ 219,90
- Occidente Central: S/ 249,90 (Agotado)
- Occidente Silla de Ruedas: S/ 129,90
- Palco Apuesta Total: S/ 279,90 (Agotado)
Alianza Lima ya vende sus entradas para el clásico ante Universitario
Entradas Alianza Lima vs Universitario: cómo comprar
Los boletos se pueden adquirir en la plataforma Joinnus de forma virtual y siguiendo el cronograma establecido por Alianza Lima. La venta comenzó este viernes 4 de setiembre, a las 11.00 hora peruana.
- De 11.00 a. m. a 1.00 p. m.: Venta preferencial para Abonados Liga 1 suscritos a Íntimos
- De 1.00 p. m. a 3.00 p. m.: Venta preferencial para Abonados Liga 1 2026 suscritos a Íntimos e Íntimos en general
- De 3.00 p. m. a 5.00 p. m.: Venta preferencial para Abonados Liga 1 2026 suscritos a Íntimos e Íntimos en general
- Desde las 5.30 p. m.: Venta general.
Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal
El clásico entre Alianza Lima vs Universitario se juega el próximo sábado 12 de setiembre, a partir de las 20.00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva. Este cotejo será transmitido en exclusiva por L1 MAX, el canal oficial que transmite todos los encuentros de la Liga 1.
Recordemos que el anterior clásico, la ‘U’ venció por 1-0 a los blanquiazules en el Estadio Monumental ´por el Torneo Apertura. El gol lo marcó Martín Pérez Guedes, futbolista que ya no pertenece al elenco de Ate.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00