Guede eligió al reemplazo de Paolo Guerrero para el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II
Paolo Guerrero será baja por lesión con Alianza Lima y se conoció que Pablo Guede ya tiene definido quién será su reemplazo para el partido ante Juan Pablo II.
Alianza Lima afrontará un partido trascendental ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules tienen la obligación de volver al triunfo para seguir en la pelea por el título. Sin embargo, se confirmó que tendrán que asumir la baja de Paolo Guerrero para este duelo y Pablo Guede ya definió quién será el encargado de reemplazarlo.
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Pablo Guede eligió al reemplazo de Paolo Guerrero para el partido ante Juan Pablo II
Paolo Guerrero había vuelto a la titularidad, pero terminó lesionado durante la derrota ante Deportivo Garcilaso y se prevé que estará al margen de las canchas por dos semanas. Por ello, Pablo Guede ya comenzó a tomar cartas en el asunto y definió que Federico Girotti sea su reemplazante en el once titular.
La noticia fue revelada por el periodista José Varela durante el programa ‘Modo Fútbol’, donde señaló que el atacante argentino será el principal referente de área y que solo restaría definir quién será su acompañante en la delantera. No obstante, todo hace indicar que Guede repetirá con la dupla conformada por Eryc Castillo y Girotti para este compromiso.
Federico Girotti reemplazará a Paolo Guerrero ante Juan Pablo II.
"Para el domingo, yo creo que será Girotti con Eryc Castillo. También depende de cómo lo vaya planteando, porque puede ser Girotti con Ramos, con Castillo y Vélez por los lados. Otra opción es mantener a Vélez y Cantero por las bandas, con Castillo y Girotti en ataque, tal como jugó ante Deportivo Garcilaso. Creo que por ahí va el once de Alianza Lima", señaló el comunicador.
De esta forma, el atacante de 27 años tendrá una nueva oportunidad de iniciar como titular en el duelo que Alianza Lima disputará en Chongoyape y buscará ampliar su registro goleador durante la temporada, además de responder a las críticas que ha recibido por su desempeño.
Números de Federico Girotti con Alianza Lima
Federico Girotti ha sido considerado como uno de los revulsivos de Alianza Lima en esta temporada, ya que solo ha disputado 786 minutos en 17 partidos. Si bien fue una de las grandes contrataciones del equipo para este año, su aporte se ha limitado a solo tres goles en la Liga 1.
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