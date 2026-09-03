Juan Pablo II enfrentará a Alianza Lima en el Complejo Deportivo de Chongoyape. A diferencia del duelo ante Universitario, donde se jugó en el Estadio Mansiche de Trujillo, la directiva del cuadro papino logró hacer las gestiones necesarias para llevar a los blanquiazules a su estadio, donde hacen de local frente a los otros equipos de la Liga 1 2026.

Ante este hecho, el futbolista de Juan Pablo II, Matías Almirón, señaló que fue idea suya y de los futbolistas y del comando técnico liderado por Jorge Araujo para que lleven el partido ante los íntimos en Chongoyape.

En diálogo con 'Hablemos de Max', el defensor explicó por qué decidieron jugar en Chongoyape: “La verdad que nosotros queríamos jugar acá (Chongoyape). Nos sentimos un equipo bastante fuerte de local, se ha notado bastante también que el equipo ha sacado buenos resultados acá”.

Luego, añadió que junto con el comando técnico le hicieron el pedido a la directiva para que jueguen de local en Chongoyape: “Sí, el comando técnico y jugadores queríamos jugar acá y la directiva hizo de todo para poder jugar acá. Puso todo en regla y tenemos que aprovechar eso. Toca aprovecharlo al máximo. Vamos a tener el apoyo de la gente de Chongoyape, Chiclayo y tenemos que usar esto a nuestro favor y salir a ganar el partido”.

Finalmente, señaló que deberán aprovechar al máximo esto porque Alianza Lima viene de una dura derrota: “Ellos vienen de esa derrota dura que no esperaban de local, porque es un equipo que de local se hace muy fuerte y el beneficio es que venimos bien y que tienen que venir a nuestra cancha, donde nos sentimos cómodos con el clima y la cancha. Toca sacarle beneficio a ello”.

¿Cuándo juegan Juan Pablo II vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

El encuentro entre Juan Pablo II vs Alianza Lima se jugará el próximo domingo 6 de septiembre en el Estadio Complejo Juan Pablo II, Chongoyape.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

El cotejo entre Juan Pablo II vs Alianza Lima está pactado para que empiece a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Juan Pablo II vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

La transmisión del Juan Pablo II vs Alianza Lima estará a cargo del canal L1 Max en las señales de DIRECTV, Movistar, Claro TV y más. También puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.