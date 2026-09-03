0
EN DIRECTO
Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi

Figura de Juan Pablo II reveló por qué eligieron Chongoyape para enfrentar a Alianza Lima: "Aprovechar al máximo"

El defensor Matías Almirón reveló que los jugadores y el comando técnico les pidieron a la directiva de Juan Pablo II jugar ante Alianza Lima en Chongoyape.

Gary Huaman
Juan Pablo II jugará ante Alianza Lima en Chongoyape.
Juan Pablo II jugará ante Alianza Lima en Chongoyape. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Juan Pablo II enfrentará a Alianza Lima en el Complejo Deportivo de Chongoyape. A diferencia del duelo ante Universitario, donde se jugó en el Estadio Mansiche de Trujillo, la directiva del cuadro papino logró hacer las gestiones necesarias para llevar a los blanquiazules a su estadio, donde hacen de local frente a los otros equipos de la Liga 1 2026.

Pablo Guede en la mira de club campeón de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: ¿Se va de Alianza? Pablo Guede recibió oferta de club campeón de la Copa Libertadores: "Le ofrecieron"

Ante este hecho, el futbolista de Juan Pablo II, Matías Almirón, señaló que fue idea suya y de los futbolistas y del comando técnico liderado por Jorge Araujo para que lleven el partido ante los íntimos en Chongoyape.

En diálogo con 'Hablemos de Max', el defensor explicó por qué decidieron jugar en Chongoyape: “La verdad que nosotros queríamos jugar acá (Chongoyape). Nos sentimos un equipo bastante fuerte de local, se ha notado bastante también que el equipo ha sacado buenos resultados acá”.

Luego, añadió que junto con el comando técnico le hicieron el pedido a la directiva para que jueguen de local en Chongoyape: “Sí, el comando técnico y jugadores queríamos jugar acá y la directiva hizo de todo para poder jugar acá. Puso todo en regla y tenemos que aprovechar eso. Toca aprovecharlo al máximo. Vamos a tener el apoyo de la gente de Chongoyape, Chiclayo y tenemos que usar esto a nuestro favor y salir a ganar el partido”.

Finalmente, señaló que deberán aprovechar al máximo esto porque Alianza Lima viene de una dura derrota: “Ellos vienen de esa derrota dura que no esperaban de local, porque es un equipo que de local se hace muy fuerte y el beneficio es que venimos bien y que tienen que venir a nuestra cancha, donde nos sentimos cómodos con el clima y la cancha. Toca sacarle beneficio a ello”.

¿Cuándo juegan Juan Pablo II vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

El encuentro entre Juan Pablo II vs Alianza Lima se jugará el próximo domingo 6 de septiembre en el Estadio Complejo Juan Pablo II, Chongoyape.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

El cotejo entre Juan Pablo II vs Alianza Lima está pactado para que empiece a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Juan Pablo II vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

La transmisión del Juan Pablo II vs Alianza Lima estará a cargo del canal L1 Max en las señales de DIRECTV, Movistar, Claro TV y más. También puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal anunció a su nuevo DT para conseguir el título del Torneo Clausura: "¡Muchos éxitos!

  2. Julio César Uribe recibió golpe de presunto hincha de Sporting Cristal a la salida del entrenamiento

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano