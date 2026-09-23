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Portal dedicado a Universitario sorprende al revelar un posible regreso de José Carabalí a la Liga 1

Se informó que el futbolista estaría manteniendo conversaciones con la administración crema para volver a Ate.

Antonio Vidal
Portal dedicado a Universitario sorprende al revelar un posible regreso de José Carabalí a la Liga 1. Foto: Universitario
Portal dedicado a Universitario sorprende al revelar un posible regreso de José Carabalí a la Liga 1. Foto: Universitario
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El nombre de José Carabalí vuelve a dar que hablar en el entorno de Universitario tras conocerse nueva información sobre el defensor. Como se recuerda, Carabalí dejó la 'U' para irse a LDU Quito; esto fue motivado por unos temas personales. Sin embargo, la estadía del jugador no estaría siendo la que él esperaba y estaría buscando volver.

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De acuerdo con la información del medio dedicado al cuadro estudiantil, Tiempo Crema, el ecuatoriano estaría en conversaciones con la administración para volver a Ate.

La información que manejamos en Tiempo Crema es que Carabalí se estaría comunicando con parte de la administración porque quiere volver a vestir la camiseta”, dieron a conocer durante la transmisión del programa.

José Carabalí suena para volver a Universitario

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¿José Carabalí vuelve a Universitario?

Cabe precisar que semanas atrás, también se informó sobre este tema. El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que desde el entorno del jugador le “encantaría” volver a vestir la camiseta de Universitario.

“Volví a preguntar a una persona de su entorno. Me dijeron: "Sí, le encantaría". Pero está bien, está contento allá, está jugando, pero que si le dicen como que: "Oye, ¿puedes volver?", es algo que le gustaría”.

“Pero desde este momento es imposible porque la 'U' no pone ni un mango y él no va a poner ni un mango también para venir. Entonces, es más pensando en el otro año, me parece. Pero por ahí, la cosa es que la 'U' está en conteo regresivo para la elección del lateral”.

“Yo te voy a decir lo que sé. Creo que el comando técnico, el otro día Cúper dijo: "Yo no me puedo crear ansiedad, como el hincha, para elegir un refuerzo". No digo que esté ansioso, pero creo que el comando técnico ya está apurando la elección”, dio a conocer en su momento el hombre de prensa.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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