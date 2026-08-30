Juan Pablo II vs Alianza Lima: ¿cuándo y a qué hora juegan por la fecha 8 del Torneo Clausura?

Alianza Lima y Juan Pablo II protagonizarán uno de los encuentros más picantes por la octava fecha del Torneo Clausura en la localidad de Chongoyape. Mientras los blanquiazules llegan a este compromiso tras sufrir una dura derrota, el cuadro papino llega obtuvo un gran triunfo como visitante ante Los Chankas.

El campeón del Torneo Apertura no pudo hacer respetar la localía y cayó por la mínima ante Deportivo Garcilaso, desperdiciando una gran chance para recortar puntos con los líderes del Torneo Clausura, pues actualmente bajó a la quinta casilla de la tabla de posiciones con 12 unidades.

Juan Pablo II por su parte, se ilusiona con poder pelear esta competencia, pues se encuentra en el séptimo lugar con 11 puntos. De conseguir un triunfo el próximo partido, pasarían a Alianza Lima en la tabla de posiciones y dependiendo de algunos resultados, pueden ilusionarse.

Alianza Lima viene de perder ante Garcilaso. Foto: Liga 1

¿Cuándo juegan Juan Pablo II vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

El encuentro entre Juan Pablo II vs Alianza Lima se jugará el próximo domingo 6 de septiembre en el Estadio Complejo Juan Pablo II, Chongoyape.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

El cotejo entre Juan Pablo II vs Alianza Lima está pactado para que empiece a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Juan Pablo II vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

La transmisión del Juan Pablo II vs Alianza Lima estará a cargo del canal L1 Max en las señales de DIRECTV, Movistar, Claro TV y más. También puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.

Precio de las entradas Juan Pablo II vs Alianza Lima

De cara a este encuentro, la dirigencia del cuadro chonyoyapano soltó los precios para el compromiso y los hinchas de Alianza Lima pegaron el grito en el cielo, pues los consideran bastante altos.

A través de su página oficial, Juan Pablo II señaló que solamente quedan entradas para las zonas de Oriente central B y Oriente lateral sur, esta última está dirigida para los hinchas del cuadro íntimo.

En cuanto a los precios, la zona donde estarán los fanáticos blanquiazules está valorizada en 200 soles, mientras que la otra tiene un coste de 250 solesy pueden ser adquiridas en la página de Vaope.