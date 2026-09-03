¿Se va de Alianza? Pablo Guede recibió oferta de club campeón de la Copa Libertadores: "Le ofrecieron"

La permanencia de Pablo Guede en Alianza Lima ha sido tema de debate durante toda la semana. Tras la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute y los problemas administrativos revelados, sonó con fuerza el rumor de una posible salida del estratega argentino, misma que fue desmentida tras confirmarse que dirigió la última práctica del plantel con miras a la próxima fecha del Torneo Clausura 2026.

No obstante, en las últimas horas se conoció que el entrenador recibió una tentadora oferta de un club campeón de la Copa Libertadores: estamos hablando de San Lorenzo de Almagro, ganador del certamen continental en 2014, que busca nuevo DT tras la salida de Néstor Gorosito.

Pablo Guede recibió oferta de San Lorenzo tras la salida de Néstor Gorosito

Según informó el periodista deportivo Paul Pérez, Pablo Guede y otros dos entrenadores recibieron la propuesta de asumir el banquillo de los 'Cuervos' luego de que Gorosito, con pasado en Alianza Lima, fue destituido por malos resultados. No obstante, todos respondieron con un no al cuadro argentino.

“Desde Argentina llegó ayer por la tarde noche una información que tiene que ver con la permanencia de Pablo Guede en Alianza Lima. Según informaciones de algunos colegas argentinos, a varios técnicos le ofrecieron la dirección técnica de San Lorenzo. Ramón Díaz, Pablo Guede y Luis Zubeldía, sin embargo, los tres agradecieron el interés y dijeron que por el momento no están dispuestos a agarrar San Lorenzo de Almagro", informó Pérez en el programa ‘Modo Fútbol’.

San Lorenzo busca nuevo DT tras la salida de Néstor Gorosito.

De esta forma, se confirma que Guede se mantiene firme en su cargo pese a las críticas por la derrota ante el 'Pedacito de Cielo' y la propuesta del club argentino para hacerse con sus servicios. El técnico de 51 años continuará al mando de los íntimos con miras a sus próximos partidos por la Liga 1 2026.

Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura

Vale resaltar que el próximo encuentro de Alianza Lima será el domingo 6 de setiembre a las 3.00 p. m. (hora peruana), cuando visite a Juan Pablo II College en Chongoyape, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.