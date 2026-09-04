¿En riesgo para el clásico? Universitario y los jugadores que acumulan amarillas en el Torneo Clausura

Universitario de Deportes visitará a Alianza Lima en la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en lo que será una nueva edición del superclásico del fútbol peruano. Cremas y blanquiazules se batirán a duelo en una lucha directa por la punta del campeonato. No obstante, en tienda merengue existe cierta incertidumbre ante la posibilidad de que algunos jugadores se pierdan el duelo frente al 'compadre' por acumulación de amarillas. ¿Quiénes están en riesgo de no llegar al clásico? En esta nota te detallamos el reporte de amarillas de la 'U'.

Universitario y los jugadores que acumulan amarillas previo al clásico con Alianza Lima

Según información del periodista Enrique Vega, hay un total de ocho jugadores amonestados en tienda crema por el Torneo Clausura, de los cuales Jorge Murrugarra, Caín Fara y Juan Manuel Requena acumulan dos cartulinas, mientras que Álex Valera, José 'Tunche' Rivera, Adrián Quiroz, Matías Di Benedetto y Anderson Santamaría suman una tarjeta cada uno.

Hasta el momento, no hay jugadores que sumen tres o cuatro amarillas, es decir, ningún miembro de Universitario corre riesgo de perderse el partido frente al eterno rival por acumulación de tarjetas, salvo que alguno sea expulsado en el partido de este fin de semana ante Comerciantes Unidos. Cabe precisar que en el reporte del citado comunicador también figura como amonestado el preparador físico, Zacarías Gaggero.

Universitario y los jugadores que acumulan amarillas previo al clásico.

Universitario y sus cuatro bajas confirmadas para enfrentar a Comerciantes Unidos

Vale resaltar que, según información del periodista Gustavo Peralta Coello, Universitario llega al duelo ante los cutervinos con cuatro bajas confirmadas: Bryan Reyna, Jordan Guivin, Aldo Corzo y Edison Flores. De acuerdo con el comunicador, todos quedaron fuera de la lista de Héctor Cúper por decisión técnica.

Asimismo, Peralta Coello señaló en 'Modo Fútbol' que, a falta de confirmación, Piero Quispe será la principal novedad en la oncena de Héctor Cúper para enfrentar a las 'Águilas de Cutervo'. El exjugador de Pumas UNAM y Sydney FC iniciaría las acciones en el mediocampo junto a Jairo Concha.

Universitario vs Comerciantes Unidos: Fecha y hora del partido por el Torneo Clausura

Antes de enfrentar a Alianza Lima, Universitario de Deportes rivalizará con Comerciantes Unidos este sábado 5 de septiembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental de Ate, por la octava fecha del Torneo Clausura.