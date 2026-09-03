Christian Ramos retó a Patrick Zubczuk a ser figura ante Universitario: "Contra Alianza es bravo"

Patrick Zubczuk se convirtió en figura del gran momento de Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 al mantener su arco en cero ante Alianza Lima en la jornada 7. Ante ello, Christian Ramos lanzó rotundo comentario sobre el arquero y lo retó para que siga siendo figura del club cusqueño incluso ante Universitario de Deportes, equipo del cual es hincha.

Christian Ramos desafió a Patrick Zubczuk a ser figura ante Universitario como le fue contra Alianza Lima

Durante su diálogo con los demás panelistas del programa ‘La jugada good’, Ramos se refirió a los encuentros que aún deben disputar los equipos que pelean por el Clausura de la Liga 1. En ese contexto, señaló que a Universitario todavía le queda medirse con Garcilaso en Cusco, aunque consideró que ese compromiso favorece al conjunto crema por un motivo de peso.

Según señaló el exseleccionado peruano, Zubczuk fue la gran figura frente a Alianza, aunque considera que no repetirá ese papel ante Universitario, club del que es aficionado y en el que también jugó. Por ello, desafió al ‘Ruso’ a seguir siendo la figura que fue

Patrick Zubczuk fue considerado la figura del partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Un momento, allá en Cusco ante Garcilaso, la U va a ganar porque (Patrick) Zubczuk contra Alianza es bravo, pero contra la U. Espero Zubczuk que seas figura también", afirmó el todavía futbolista en su programa por Youtube.

¿Cómo le va a Patrick Zubczuk con Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026?

Patrick Zubczuk ha disputado los 7 partidos posibles del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese recorrido, ha dejado su arco en cero en 4 ocasiones y solo ha recibido goles en 3 encuentros. Además, el guardameta fue distinguido como el mejor jugador del partido frente a Alianza Lima gracias a su destacada actuación bajo los tres palos de Deportivo Garcilaso.