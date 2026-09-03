Matías Sen, figura de Comerciantes Unidos, elogió a 4 futbolistas de Universitario: "Buenos"

Matías Sen ya palpita el partido que Comerciantes Unidos disputará ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. El delantero del conjunto cutervino reconoció la jerarquía del cuadro crema, pero puso especial atención en cuatro defensores que podrían complicarle la tarea en su búsqueda por encontrar espacios y marcar: estamos hablando de Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, Caín Fara y Williams Riveros.

Matías Sen, delantero de Comerciantes Unidos, se rindió en elogios ante futbolistas de Universitario

Sen mencionó a Di Benedetto, Santamaría, Fara y Riveros como los zagueros que tendrá enfrente. Sen destacó que se trata de futbolistas con experiencia y que, además, llevan tiempo compartiendo la última línea, algo que considera una dificultad adicional para cualquier delantero.

Matías Sen elogió a Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, Caín Fara y Williams Riveros previo al Universitario vs Comerciantes Unidos

"Va a ser difícil porque la 'U' tiene buenos centrales, buenos jugadores. Voy a tener paciencia para encontrar el espacio para que no me referencien más, y cuando me quede una trataré de aprovecharla porque esos rivales no te dejan una así nomás", describió en Modo Fútbol.

El delantero argentino también resaltó el entendimiento que existe entre los defensores de Universitario, quienes han tenido la posibilidad de jugar juntos durante un periodo importante. Por ello, el goleador de Comerciantes Unidos sabe que tendrá que aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se presente durante el encuentro.

"Son centrales de mucha jerarquía que han jugado en varios lados, se entienden, vienen trabajando mucho tiempo y realmente va a ser complicado, pero nosotros trataremos de encontrar los espacios para tratar de aprovechar eso", sentenció.

Matías Sen, figura de Comerciantes Unidos, buscará vencer a Universitario

Más allá de la dificultad del compromiso, el Sen confía en que Comerciantes Unidos puede dar la sorpresa ante uno de los principales equipos del campeonato. Sen reconoció que la ‘U’ cuenta con un plantel amplio y de mucha calidad, aunque aseguró que su equipo también tiene argumentos para competir y buscar los tres puntos en el Monumental.

"Creo que la 'U' es un equipo grande, con una jerarquía enorme, viene de ganar de visita ante UTC, tiene mucho recambio, pero nosotros tenemos lo nuestro, tenemos grandes jugadores, quizás no un plantel largo como la 'U', pero venimos jugando de la mejor manera. Por ahí no se nos viene dando los resultados que queremos pero creemos que vamos a ir a hacer un gran partido", señaló.