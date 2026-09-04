Universitario y sus cuatro sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Comerciantes Unidos

Universitario de Deportes enfrentará a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Los cremas buscarán ratificar su buen momento con una victoria ante las ‘Águilas de Cutervo’ en el Estadio Monumental. No obstante, no todo es felicidad en tienda merengue, pues en la previa del compromiso, se confirmó que los de Ate presentan cuatro sensibles bajas confirmadas para el partido de este fin de semana.

Universitario de Deportes presenta cuatro bajas para enfrentar a Comerciantes Unidos

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, los jugadores que no serán tomados en cuenta para el duelo ante Comerciantes Unidos son Jordan Guivin, Bryan Reyna, Edison Flores y Aldo Corzo.

De acuerdo con el hombre de prensa, los cuatro futbolistas no serán tomados en cuenta por Héctor Cúper por decisión técnica. Recordemos que Bryan Reyna sigue sin debutar en el Torneo Clausura, mientras que Flores vuelve a quedar fuera tras haber regresado al primer equipo en las dos últimas fechas. Por otra parte, la principal novedad será el regreso de José 'Tunche' Rivera.

“El ‘Tunche’ José Rivera vuelve a salir en lista para el partido ante Comerciantes Unidos. Flores, Corzo, Jordan Guivin y Bryan Reyna quedan fuera de lista, con lo que Cúper nuevamente demuestra esta situación de Flores un rato, ‘Tunche’ un rato. Bajo ese contexto, serían dos partidos cada uno”, indicó durante el programa ‘Modo Fútbol’.

Bajo la premisa de los dos partidos mencionada por Peralta Coello, se podría asumir que el 'Tunche' Rivera estará en la próxima convocatoria de Héctor Cúper para el clásico del fútbol peruano frente a Alianza Lima, por la fecha nueve del certamen.

Universitario vs Comerciantes Unidos

¿A qué hora juegan Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026?

Vale resaltar que Universitario de Deportes vs Comerciantes Unidos se llevará a cabo este sábado 5 de septiembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental de Ate por la fecha ocho del Clausura. El árbitro FIFA Michael Espinoza será el juez principal para este duelo.